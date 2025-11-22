司馬限林道11月27日起將封閉施工16天 雪管處：往雪見遊客請改道

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
司馬限林道將施工改善道路，圖為9.17公里處的道路現況。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處11月27日（周四）至12月12日（周五），每日上午8點至下午6點將進行道路施工，屆時將全面封閉道路，欲前往雪見遊憩區的遊客請改由梅興聯絡道(司限林道4.8公里處右轉)或由卓蘭接中47線往雪見方向行駛。

雪管處表示，為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全，將進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道9.17公里至11.3公里處的瀝青路面刨鋪及排水改善工程，道路改善工程共16天。

雪管處提醒，如果因天候等因素影響而延長施工封閉或改變施工日期，將於雪管處官網及臉書FB另行公布。施工期間造成不便，請見諒，也請用路人近期內前往雪見遊憩區旅遊前，請先行查詢路況。洽詢電話037-962188雪見管理站。

司馬限林道11月27日起將封閉施工16天，雪管處提醒往雪見遊憩區遊客請改道行駛。圖／雪霸國家公園管理處提供
