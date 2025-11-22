司馬限林道11月27日起將封閉施工16天 雪管處：往雪見遊客請改道

雪霸國家公園管理處11月27日（周四）至12月12日（周五），每日上午8點至下午6點將進行道路施工，屆時將全面封閉道路，欲前往雪見遊憩區的遊客請改由梅興聯絡道(司馬限林道4.8公里處右轉)或由卓蘭接中47線往雪見方向行駛。

雪管處表示，為提升園區聯外道路品質，保障用路人行車安全，將進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道9.17公里至11.3公里處的瀝青路面刨鋪及排水改善工程，道路改善工程共16天。