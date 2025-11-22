快訊

垃圾曾占軍用地！大安掩埋場爭議多 桃市府斥2.4億改建

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市大安掩埋場垃圾曾占用軍方土地，臭味隨風飄散，也曾發生火警，桃市府決定斥資2.4億改建倉儲式再生廠。本報資料照片
桃園市八德區大安垃圾掩埋場爭議不斷，不僅露天垃圾臭味隨風飄散，過去還發生過火警、越界占用軍方土地等情，市府為改善情況，打算斥資2.46億元建置倉儲式資源再生廠，如招標順利，最快後年完工。

大安掩埋場位於國道2號鶯歌系統交流道附近，周邊雖無住戶，但露天垃圾臭味隨風飄散，仍引來怨言。此外，掩埋場還曾占用軍方土地，今年1月資源回收物莫名起火燒了2個多小時，地方期盼退場或轉型，但遲無下文。

環保局表示，大安掩埋場預計整地改建成2千坪的倉儲式資源再生廠，將掩埋場室內化，大幅減少雨水滲入，避免異味擴散，基地也會加強防水措施，避免污水滲漏汙染環境衛生。此外，再生廠也會設置廢棄物篩分、處理設備，讓廢棄物可再利用或轉化為可燃材料，屆時屋頂也將設太陽能板，達到環境共融、垃圾減量及永續發展目的。

環保局指出，工程原定今年4月完成細部設計、7月開工，但期程有些耽誤，目前標案已經上網招標，12月22日截止投標與開標，如招標順利，預計後年第二季可完工。

環保局 廢棄物 桃園

