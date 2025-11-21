影／苗議員批中央廚餘禁令「變來變去」 鍾東錦：未來不再主動發布

非洲豬瘟引發的廚餘去化問題引起地方關切，縣議員廖秀紅今天質詢苗栗的廚餘問題，抱怨中央禁用廚餘的政策反反覆覆，還有「限葷不限素」的作法，造成縣內養豬業的困擾，如何監控也是問題。

農業處坦承以地方的人力、物力根本無法達到監控的要求。縣長鍾東錦強調，以苗栗5、6萬頭的養豬規模，難以與中、南部的養豬大縣相比，縣府未來有關廚餘去化將「不主動」，會依中央的指令配合處理。

苗栗縣是全台黑豬消費的最大市場，非洲豬瘟風暴發生後，中央要求禁運、禁售，縣府在10月底也宣布宣布縣內全面禁止使用廚餘養豬。

廖秀紅引用聯合報昨天報導的內容，質疑中央的廚餘禁令變來變去，讓業者「霧煞煞」，縣內養豬場及唯一獲認證合格 的廚餘蒸煮業者都深受影響，感到困擾。

農業處長陳樹義答詢時強調，縣內飼養的黑豬量並不多，肉品市場拍賣的黑豬絕大多數都是從屏東運來，縣內如果禁用廚餘養豬，禁用期間改用飼料每頭毛豬一天需300元成本，且養豬與廚餘分屬農業部、環境部，希望「中央早日整合、地方直接配合」。

環保局長陳華盛表明縣內每天產生的廚餘量在45至50萬噸。

廖秀紅肯定縣府在廚餘禁令下，除配合中央措施，由中央補助攤商3萬元，且主動加碼補助每攤1萬元，讓縣內豬農最高可領到4萬元，減輕攤商壓力。她希望中央趕緊確定廚餘去化的方案，不要搖擺不定。

鍾東錦強調，先前縣府主動發出禁用廚餘養豬的禁令，但縣內的養豬規模僅約6萬頭，與雲林、屏東等縣市上百萬頭的規模相較，苗栗養豬數量很少，未來中央與其他養豬大縣針對廚餘養豬的問題達成共識，縣府屆時全力配合，不會再主動提出相關措施或禁令。