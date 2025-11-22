苗栗縣長：明年學校午餐提高補助到30元

苗栗縣長鍾東錦宣布全縣國中小與縣立高中營養午餐費用上限115學年起調高到60元，其中30元由縣府補助，指政策對學生有利，明年有意參選的人應該都樂於配合；民進黨將徵召參選縣長的縣議員陳品安表示，此政策早該推動，樂觀其成。

苗栗除了縣長選情漸熱，鄉鎮市首長競爭也越來越激烈。苑裡鎮長劉育育連任之路面臨政治光譜同樣偏綠的鎮民代表會主席洪晃琦挑戰，國民黨縣議員張顧礫身邊也有不少支持者勸進，而地方仕紳、良宜醫療集團總裁傅和田看不慣劉、洪2人爭鬥導致行政空轉，不排除參選打破僵局，選情可能出現「四腳督」。

鍾東錦昨赴議會備詢時指出，因中央政府刪減一般性補助款，苗栗補助偏遠地區與和中低收入戶學生營養午餐費8千萬餘元必須縣府自籌，加上中央原本要補助地方汰換供膳設備費用1.8億元也沒了，所以縣府乾脆將午餐費調高到60元，同時全面補助各鄉鎮市一半費用。

選舉將屆，縣府加碼營養午餐補助引各方關注。鍾東錦直言，明年各鄉鎮市長、議員和縣長都要選舉，大家應該樂於配合；陳品安則說，2022年民進黨苗栗縣長候選人徐定偵在競選時就提出營養午餐要照顧縣內學子政見，因此對於現在的縣府推動政策樂觀其成。教育處說，營養午餐費用調高計畫明年9月實施。