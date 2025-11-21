苗市垃圾掩埋場火警頻傳 鍾東錦：優先整治

快訊

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗市西山垃圾掩埋場近年火警頻傳，影響居民生活與空氣品質，苗栗縣長鍾東錦今天表示，各鄉鎮垃圾掩埋場勢必要整改活化，苗栗市優先推動，當務之急是先清理場內堆置的易燃廢棄物。

苗栗縣議會第20屆第6次定期會今天起進行縣政總質詢，國民黨籍縣議員楊明燁、鄭碧玉都提及苗栗市西山垃圾掩埋場今年已起火4次，每次悶燒時間長，造成空污、民怨，更耗費消防人力、資源，縣府應介入協助處理。

鍾東錦表示，縣府積極向中央爭取經費推動苗栗市垃圾掩埋場活化計畫，但場內長年累積堆置的廢家具等廢棄物應先清理，目前苗栗市已允諾編列預算處理，他要求儘速發包，並同意由縣府專案協助部分送燒費用。

鍾東錦指出，近期縣內多處堆置木材與易燃物場址引發火警，耗費的人力、物資不計其數，甚至曾造成消防員送醫，已要求環保局盤點縣內堆置木材、易燃物場址，若有違法堆置就先開罰，若引起火災，因涉及公共危險，除了重罰，還要移送法辦。

鍾東錦說，立委邱鎮軍擔任苗栗市長時便與縣府達成共識，一起解決西山垃圾掩埋場的問題，推動整改活化，一方面將易燃的垃圾廢棄物處理掉，一方面也讓焚化爐飛灰、底渣等固化物有掩埋去處，未來各鄉鎮市垃圾掩埋場勢必也都要活化，目前先從苗栗市著手。

苗栗市 鍾東錦

