營養午餐縣府補助一半 鍾東錦：攜手鄉鎮達成全免

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣18鄉鎮市目前有逾半鄉鎮公所補助學生免費營養午餐，縣長鍾東錦今天說，明年9月起，由縣府補助一半30元費用，另一半鄉鎮公所負擔，目標是全縣達成學生營養午餐免費。

苗栗縣長鍾東錦昨晚出席鄉鎮市長聯誼會，拋出學生營養午餐免費福利政策，他今天在議會答詢時指出，以往中低收入戶等弱勢學生營養午餐費是由中央一般性補助款支應，但中央明年未編列該筆經費，要求縣府自編。

他說，既然要編這筆預算，又考量全縣18鄉鎮市已有11個鄉鎮公所提供全額補助，其餘鄉鎮也或多或少有補助，乾脆由縣府全面補助一半，另一半由鄉鎮公所補足，就能達成苗栗縣免費營養午餐的目標。

目前縣內各校營養午餐費用每餐新台幣45元至55元不等。鍾東錦表示，以目前物價，希望每餐提高至60元，明年9月新學期開始，由縣府補助30元，本就全額免費的鄉鎮省下一半經費預算，可自行調整運用；至於學生數較多的竹南、頭份，以公所財力應該也能承擔。

國民黨籍議員鄭碧玉質詢擔心鄉鎮市長配合度問題。鍾東錦說，選舉將屆，此時拋出這項政策，相信要連任或競選鄉鎮市長的，都會正面考量。全台許多縣市都開辦免費營養午餐，苗栗縣因財政困難，雖然慢一點，希望縣府與鄉鎮市公所建立夥伴關係，一起創造福利，讓苗栗縣的學生吃得飽也吃得好。

教育處指出，為促進苗栗縣學童健康發展，縣府自113年起實施學生午餐加碼10元方案，每人每餐補助10元；未來提高補助至30元，初估115年下半年約需2.6億元，全縣公私立國中小學及縣立高中學生，共計約4萬名學生受惠。

營養午餐 鍾東錦

