快訊

坤達當年閃兵「當然不知道」 柯佳嬿首露面有備而來：陪著他面對反省

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣勞工處正副處長涉貪判刑 縣府：將召考績會檢討行政責任

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山涉嫌在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，新竹地方法院依貪汙治罪條例等罪各判4年、2年，其中林東山緩刑5年。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山涉嫌在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，新竹地方法院依貪汙治罪條例等罪各判4年、2年，其中林東山緩刑5年。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山，涉嫌在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，新竹地方法院依貪汙治罪條例等罪各判4年、2年，其中林東山緩刑5年。劉家滿資歷已久，在起訴後，已向縣府申請退休。而林東山也調離原職務為簡任秘書，正常上班，但在縣府相當低調。新竹縣府回應，依公務人員保障法暫予復職，接獲判決後將依規處理。

新竹縣政府今天表示，針對今天對劉、林二人一審判決有罪，縣府將再次召開考績委員會，依判決書所載具體事實與認定的違失情節，審慎檢討其行政責任。若確認有重大違失，將依公務員懲戒法的規定，報請監察院審查。

劉家滿及林東山分別於今年3月6日及今年2月24日經新竹地方法院裁定羈押，依法自羈押日起停職；後經法院於9月10日裁定具保停止羈押，停職原因隨即消滅，兩人依公務人員保障法申請於9月15日復職，縣府並於9月16日將其職務調整為簡任秘書。

劉家滿於今年9月22日申請自願退休，因其公務年資達36年，符合公務人員退休資遣撫卹法所定退休條件，經縣府依法定程序審認其情形不屬於不得受理退休案的範圍，基於保障人員退休權益，受理其自願退休申請，並經銓敘部審定於11月2日退休生效。

縣府表示，依退撫法第79條規定，公務人員若於任職期間涉犯貪汙治罪條例、刑法瀆職罪或其他利用職務權限的犯罪，於退休後經判刑確定者，將依法剝奪或減少其退休金。若未來法院判決確定後有喪失或停止領受退休金的情形，縣府將依法律規定辦理。

勞工圈同僚私下表示，劉家滿對同仁信任有禮、善於傾聽與溝通，業務推動效率高，工會評價亦正面。林東山歷任多個科長職務，行政經驗很豐富，同仁印象中認真負責、擅長協調。對兩人涉案遭判刑，普遍感到惋惜，本可善用能力造福勞工。

新竹縣政府今天表示，針對新竹地方法院今天對劉、林二人一審判決有罪，縣府將再次召開考績委員會，依判決書所載具體事實與認定的違失情節，審慎檢討其行政責任。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府今天表示，針對新竹地方法院今天對劉、林二人一審判決有罪，縣府將再次召開考績委員會，依判決書所載具體事實與認定的違失情節，審慎檢討其行政責任。記者郭政芬／攝影

新竹 退休金

延伸閱讀

收百貨禮券幫護航 竹縣勞工處前首長「當企業門神」涉貪汙遭判刑

蕭美琴、鄭朝方同框掀聯想 藍綠白2026竹縣選戰提前開打

竹縣某國中師「情緒困擾」墜樓亡！校方曾提供輔導並調整職務

竹縣議員上官秋燕質詢假牙補助政策 將於明年起實施

相關新聞

竹縣勞工處正副處長涉貪判刑 縣府：將召考績會檢討行政責任

新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山，涉嫌在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，新竹地方法院依貪汙治罪條例等罪各判4...

全縣第一處！頭份為恭醫院及黃昏市場周邊11/24起試辦人行道停放機車

苗栗縣頭份市為恭醫院及黃昏市場周邊長期存在機車停車空間不足情形，縣府交通工務處近日完成會勘並與相關單位評估後，選定自強路...

沒錢做不下去？桃林鐵路活化 串聯環島1號線最後一哩路走得艱辛

桃園市政府將桃林鐵路改為自行車步道，推廣地方休閒運動與觀光，往西串聯自行車環島1號線的最後一哩路即將接上，但近日傳申請中...

承載戰亡孤魂記憶 新竹牽血（車藏）正式登錄竹市民俗

新竹市無形文化資產審議會通過將「新竹牽血（車藏）」登錄為竹市民俗，由大眾廟與新大眾廟為保存者，成為繼「竹塹中元城隍祭典」...

火球祭11/23桃園球場登場 青埔消防分隊超前部署舉辦救災演練

青埔消防分隊提前辦理搶救演練，加強公眾使用場所的防災準備與救災動線規劃。圖：青埔分隊提供 因應「2025 FireBall Fest.火球祭」活動將於11月23日在樂天桃園棒球場登場，桃園市消防局青埔

耶誕送暖！張善政、林立當大使 鼓勵民眾29日認捐毛毯護孩童

歲末年終，桃園市政府與宗教團體合作，29日在桃園藝文廣場舉辦「2025耶誕愛傳送—攜手愛無限」活動，由市長張善政伉儷與樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。