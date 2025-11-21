竹縣勞工處正副處長涉貪判刑 縣府：將召考績會檢討行政責任

新竹縣政府勞工處前處長劉家滿、前副處長林東山，涉嫌在勞檢裁罰過程中接受請託放水免罰，新竹地方法院依貪汙治罪條例等罪各判4年、2年，其中林東山緩刑5年。劉家滿資歷已久，在起訴後，已向縣府申請退休。而林東山也調離原職務為簡任秘書，正常上班，但在縣府相當低調。新竹縣府回應，依公務人員保障法暫予復職，接獲判決後將依規處理。

新竹縣政府今天表示，針對今天對劉、林二人一審判決有罪，縣府將再次召開考績委員會，依判決書所載具體事實與認定的違失情節，審慎檢討其行政責任。若確認有重大違失，將依公務員懲戒法的規定，報請監察院審查。

劉家滿及林東山分別於今年3月6日及今年2月24日經新竹地方法院裁定羈押，依法自羈押日起停職；後經法院於9月10日裁定具保停止羈押，停職原因隨即消滅，兩人依公務人員保障法申請於9月15日復職，縣府並於9月16日將其職務調整為簡任秘書。

劉家滿於今年9月22日申請自願退休，因其公務年資達36年，符合公務人員退休資遣撫卹法所定退休條件，經縣府依法定程序審認其情形不屬於不得受理退休案的範圍，基於保障人員退休權益，受理其自願退休申請，並經銓敘部審定於11月2日退休生效。

縣府表示，依退撫法第79條規定，公務人員若於任職期間涉犯貪汙治罪條例、刑法瀆職罪或其他利用職務權限的犯罪，於退休後經判刑確定者，將依法剝奪或減少其退休金。若未來法院判決確定後有喪失或停止領受退休金的情形，縣府將依法律規定辦理。