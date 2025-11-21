全縣第一處！頭份為恭醫院及黃昏市場周邊11/24起試辦人行道停放機車

苗栗縣頭份市為恭醫院及黃昏市場周邊長期存在機車停車空間不足情形，縣府交通工務處近日完成會勘並與相關單位評估後，選定自強路段（台1線91公里800公尺至91公里860公尺雙向）人行道作為全縣首處「人行道開放機車停放試辦區域」。依縣府公告，試辦措施從今年11月24日啟動，近期並將進場完成停車格線劃設及相關告示牌設置。

苗栗縣警察局表示，將全力配合後續交通管理及周邊秩序維護工作，但在試辦開放日11月24日生效前，民眾如果在該路段人行道停車，仍屬違反道路交通管理處罰條例的違規行為，警方將持續加強巡查，並依法取締，以避免造成行人通行障礙及維護整體交通秩序。未來，也將在其他鄉鎮市尋找試辦路段。