沒錢做不下去？桃林鐵路活化 串聯環島1號線最後一哩路走得艱辛

桃園市政府將桃林鐵路改為自行車步道，推廣地方休閒運動與觀光，往西串聯自行車環島1號線的最後一哩路即將接上，但近日傳申請中央補助不順，經費從8750萬元掉到4800萬元，大幅縮水，地方憂心計畫能否順利推動；市府表示，計畫會以串聯工程為重，沿途景觀設施暫緩施作。

桃林鐵路全長約19.2公里，東側始於桃園火車站、西側止於林口火力發電廠，主要是運送燃煤，但後來功能逐漸被替代，2012年停駛，曾荒廢閒置一陣子；桃園市政府有意活化境內15.8公里，推出多期改造計畫，逐步將火車軌道改為自行車道，串接環島路線，目前只剩最後1公里未完成。

為了做完桃林鐵路最後一哩路，桃園市政府爭取中央補助8750萬元，但中央最後核定2592萬元，加上自籌款2208萬元，總共只有4800萬元；地方擔心建設經費縮水影響自行車道串接進度，更擔心影響地方觀光發展。

桃園市議員劉勝全表示，桃林鐵路六期經費比原先估計少了快一半，工程是否能順利串接環島1號線，原本規畫的公廁、街燈和休憩座椅還有辦法施作？事關地方發展，市府應該設法爭取與支持。