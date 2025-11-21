聽新聞
0:00 / 0:00
沒錢做不下去？桃林鐵路活化 串聯環島1號線最後一哩路走得艱辛
桃園市政府將桃林鐵路改為自行車步道，推廣地方休閒運動與觀光，往西串聯自行車環島1號線的最後一哩路即將接上，但近日傳申請中央補助不順，經費從8750萬元掉到4800萬元，大幅縮水，地方憂心計畫能否順利推動；市府表示，計畫會以串聯工程為重，沿途景觀設施暫緩施作。
桃林鐵路全長約19.2公里，東側始於桃園火車站、西側止於林口火力發電廠，主要是運送燃煤，但後來功能逐漸被替代，2012年停駛，曾荒廢閒置一陣子；桃園市政府有意活化境內15.8公里，推出多期改造計畫，逐步將火車軌道改為自行車道，串接環島路線，目前只剩最後1公里未完成。
為了做完桃林鐵路最後一哩路，桃園市政府爭取中央補助8750萬元，但中央最後核定2592萬元，加上自籌款2208萬元，總共只有4800萬元；地方擔心建設經費縮水影響自行車道串接進度，更擔心影響地方觀光發展。
桃園市議員劉勝全表示，桃林鐵路六期經費比原先估計少了快一半，工程是否能順利串接環島1號線，原本規畫的公廁、街燈和休憩座椅還有辦法施作？事關地方發展，市府應該設法爭取與支持。
桃園副市長蘇俊賓表示，針對桃林鐵路六期工程，市府持續向中央爭取經費，如果真的沒辦法，市府也會編入預算分年執行；觀光旅遊局補充，工程會以形成完整自行車路網為優先，原先設計2個休憩節點只能改為1個，休憩節點的兒童遊樂設施也先暫緩施作。桃林鐵路自行車道串聯環島1號線後，往北可抵新北八里，往南能通往永安漁港，工程預計年底發包，明年底完工啟用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言