承載戰亡孤魂記憶 新竹牽血（車藏）正式登錄竹市民俗

新竹市無形文化資產審議會通過將「新竹牽血（車藏）」登錄為竹市民俗，由大眾廟與新大眾廟為保存者，成為繼「竹塹中元城隍祭典」後第二項登錄民俗。此源自林爽文事件的黑色民俗，承載追思戰亡與孤魂的歷史記憶，每年農曆7月12日舉行。

新竹市代理市長邱臣遠指出，「新竹牽血（車藏）」不以歡慶為主，而是展現人民對孤魂與先民的慈悲、追思與敬意，其背後所承載的歷史記憶，是城市文化的重要根基。市府團隊扎根文化資產保存工作，與廟方與地方社群共同守護這份珍貴的精神傳統，讓文化扎根、世代傳承。

審議委員林茂賢老師表示，「牽（車藏）」源自福建泉州習俗，意在牽引因意外而喪生之亡靈，屬黑色民俗，不宜以一般廟會、慶典視之。「新竹牽血（車藏）」具有歷史、文化價值，民俗內涵反映悲憫無主孤魂、感激懷念因民變、械鬥而犧牲之先民。

文化局指出，「新竹牽血（車藏）」是民間自主性民俗，並非由公部門主導發起，源自乾隆年間林爽文事件，牽引死於戰事之泉州籍民兵以及因分類械鬥犧牲之先民，與各地常見為意外亡故親人個別牽（車藏）不同。每年農曆7月12日，南壇大眾廟與新大眾廟（南星宮）兩廟長年舉辦此傳統儀式，為竹塹地區的特色民俗。