青埔消防分隊提前辦理搶救演練，加強公眾使用場所的防災準備與救災動線規劃。圖：青埔分隊提供

因應「2025 FireBall Fest.火球祭」活動將於11月23日在樂天桃園棒球場登場，桃園市消防局青埔消防分隊於昨(20)日提前辦理搶救演練，加強公眾使用場所的防災準備與救災動線規劃，同時強化棒球場周邊各轄區分隊在活動當日的任務分工、災害通報及應變程序，以全面提升整體救災能量。

S 39174265 0
此次演練除了檢視消防人員火場搶救與戰術運用的熟練度外，也同步驗證指揮系統運作及各單位橫向協調即時性與有效性。圖：青埔分隊提供

青埔分隊表示，此次演練情境模擬樂天桃園棒球場發生大規模火警，因現場火勢無法於第一時間撲滅，導致有向外延燒的風險。消防單位依據建物特性、結構配置及周邊環境評估，運用甲、乙種搶救圖完成搶救部署與戰術推演。演練首先由球場員工啟動自衛消防編組，執行初期滅火、通報程序及民眾避難引導。消防人員到場後則迅速佈設水線、制定滅火策略並立即投入搶救，出動雲梯車協助滅火與救援，同步執行火場搜索、熱區控管及人員周界安全管理，使整體搶救流程更貼近實際災害狀況，有效展現消防單位面對大型場館火警時的完整應變作為。

青埔分隊長楊超鈞說，「此次搶救演練旨在提升業者及民眾對公共場所安全的重要性認知，透過實際操作讓第一線人員熟悉火災初期的滅火、通報與避難引導程序。只有讓業者與員工具備足夠的危機意識與正確處置能力，才能在真正事故發生時發揮最大效益，守護現場人員安全，降低災害風險。」

第二大隊長簡慈彥進一步指出，此次演練除了檢視消防人員火場搶救與戰術運用的熟練度外，也同步驗證指揮系統運作及各單位橫向協調即時性與有效性。在人潮聚集、出入動線複雜的公共場域中，定期辦理消防演練十分重要，不僅能確認消防設備保持良好運作，更能提升現場工作人員在突發狀況下的通報、引導與應變能力，真正落實「平時演練、臨時不亂」的防災理念。

本文章來自《桃園電子報》。原文：火球祭11/23桃園球場登場 青埔消防分隊超前部署舉辦救災演練

青埔 桃園 災害

