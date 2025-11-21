聽新聞
耶誕送暖！張善政、林立當大使 鼓勵民眾29日認捐毛毯護孩童
歲末年終，桃園市政府與宗教團體合作，29日在桃園藝文廣場舉辦「2025耶誕愛傳送—攜手愛無限」活動，由市長張善政伉儷與樂天桃園隊長林立擔任行動大使，鼓勵民眾認捐毛毯，照顧脆弱家庭；林立連續2年擔任大使，今年特別準備20顆簽名球，希望號召熱血民眾一起照顧孩童。
民政局長劉思遠表示，桃園有不少家庭缺乏冬季保暖物資，市府攜手基督教聯盟協會發起冬日送暖行動，為有需要的家庭募集毛毯。聖經五餅二魚的精神，就是「以有限的奉獻，成就無限的祝福」，現在每捐出的每一條毛毯，都是溫暖一個孩子冬天的力量。
桃園市基督教聯盟協會主席韓慧蕙牧師分享自身經驗，提到小時候家中遭逢巨變，父親過世、母親生病，6歲到12歲在木柵伯大尼育幼院度過，童年最難忘的記憶是每年耶誕節一早醒來發現枕邊有禮物，「那種被愛、被祝福的感覺，即便過了50年仍記憶猶新」。
樂天桃猿棒球隊長林立連續2年擔任大使，去年以世界12強棒球賽冠軍隊員高人氣為活動募集到200雙新鞋，今年他捐20顆簽名球辦抽獎，希望民眾為孩童盡一分心力。
毛毯勸募活動是由桃園市政府與桃園市府靈糧堂、加利利愛鄰全人關懷協會攜手舉辦，29日上午10時在桃園藝文廣場舉行，認捐毛毯1床500元，許多暖心企業也將加碼送出「五餅二魚禮物盒」給弱勢孩童。線上認購網：https://tsbolyouth.wixsite.com/lovesongforchristmas/loavesandfish。
