湖口第二交流道 竹縣拚審議一次到位

為紓解新竹縣湖口鄉近年快速增加的車流負荷、改善尖峰時段長期壅塞，交通部高速公路局前天舉辦增設交流道可行性評估的初核會議。新竹縣長楊文科表示，縣府將「一次到位」全力爭取中央支持，力拚大會一次審議通過，盼加速取得湖口關鍵交通建設，讓鄉民及早感受改善成效。

立委徐欣瑩、范雲與新竹縣交旅處長陳盈州、工務處長戴志君、湖口鄉長吳淑君、縣議員何建樺等地方代表一同出席，表達迫切需求。

徐欣瑩指出，湖口、新豐、竹北人口快速成長，交通需求大增，現有湖口交流道尖峰時段長期為F級壅塞，回堵情況外溢至地方道路。國道1號交流道多為5至8公里間距，規畫中的「湖口第二交流道」距離現有交流道6公里，可有效分散車流、舒緩塞車。

陳盈州指出，湖口因人口與產業園區擴張推升車流，縣府雖透過號誌優化與竹9線瓶頸改善分散車潮，但交通量早已超出地方道路負荷，增設交流道成為關鍵解方，審查時專家與交通部提出多項技術建議，縣府將協助鄉公所補正報告、完善規畫，促使後續審議順利前進。

湖口鄉公所建議採用77K+700處的半套Y型南下北上交流道，具高可行性、僅需拆遷3戶、施工影響小，是成本最低且效益最佳的方案，盼能與國道1號「楊頭段拓寬工程」同步推動。鄉長吳淑君強調，新增交流道刻不容緩，現有的湖口交流道鄰近新竹產業園區，尚有6大開發案正在規畫及進駐，未來將推升通勤與物流車流。

戴志君表示，工務處已同步啟動竹11、竹11-1拓寬等道路改善可行性規畫並爭取中央補助，後續將與中央協力完成技術修正，力求正式審議一次通過。