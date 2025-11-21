聽新聞
0:00 / 0:00

溪流高灘地石虎熱點 專家建議設保育軸帶

聯合報／ 記者黑中亮游振昇／台中報導

苗栗縣西湖溪疏濬被批評破壞石虎重要廊道，台灣石虎專家、農業部生物多樣性研究所副研究員林育秀表示，河床高灘地是石虎重要移動廊道與關鍵棲息地，能提供足夠獵物和安全環境，建議劃設、建置保育軸帶，讓石虎對外擴散尋找族群、繁衍生存下來。

林育秀說，南投及台中地區的河床高灘地是石虎族群活動頻繁的區域，也是石虎經常穿越的路徑，維護這些河床棲地及其連續性，有助於減少石虎因穿越道路帶來的路殺風險，保障石虎族群持續生存與交流。

台灣石虎保育協會表示，近年研究指出，溪流對石虎及多種淺山野生動物是不可或缺的棲地與生態廊道，中部的大安溪、大甲溪、烏溪及今年國慶焰火的貓羅溪，都是石虎族群相對穩定的區域或重要的交流廊道。

林業及自然保育署表示，近年來研究發現，石虎會頻繁利用河灘地的草生地休息、覓食、繁殖和育幼，例如台中大安溪、大甲溪、苗栗後龍溪及台中筏子溪都有相關紀錄；石虎生活於淺山，和人類利用高度重疊，棲地的喪失和破碎化仍是重要的威脅。

例如苗栗縣政府自2018年起受理非都市土地2公頃以下太陽能興辦事業計畫，截至2024年1月底，共受理219案，其中91處已核准，顯示石虎重要棲地在苗栗地區持續受到開發案的威脅，林保署認為，應採取因地制宜的措施加強棲地連結，例如生態造林和維持濱溪綠帶。

林業保育署表示，各分署積極推動國土生態綠網及瀕危動物保育計畫，透過加強廊道連結，增加石虎向外圍潛在棲地，如擴展彰化、嘉義的機會。

延伸閱讀

明台產險攜手台江國家公園進行揭牌 開啟合作新篇章

到底買了沒？大苑子「石虎柳丁」宣稱惹議！採購國產鮮果的永續定位為何翻車？

0050、00878、0056...下跌到哪裡該加碼？專家教學3時機：別加在最高點

大苑子遭爆「沒買石虎柳丁」但已註冊商標！業者低調回應：已下架

相關新聞

湖口第二交流道 竹縣拚審議一次到位

為紓解新竹縣湖口鄉近年快速增加的車流負荷、改善尖峰時段長期壅塞，交通部高速公路局前天舉辦增設交流道可行性評估的初核會議。...

西湖溪石虎廊道遭破壞 民團1人1信請命

苗栗西湖溪銅鑼鄉約4公里河段，月前疏濬清空河床植生，石虎保育協會批評破壞重要廊道，發起行動並呼籲河川整治應兼顧生態。苗栗...

溪流高灘地石虎熱點 專家建議設保育軸帶

苗栗縣西湖溪疏濬被批評破壞石虎重要廊道，台灣石虎專家、農業部生物多樣性研究所副研究員林育秀表示，河床高灘地是石虎重要移動...

兩項重大社福鍾東錦宣布了！營養午餐補助一半 敬老愛心卡擴大使用

苗栗縣長鍾東錦今晚宣布兩項重大社會福利，縣府下學年起全面補助營養午餐一半，敬老愛心卡明年擴大使用範圍到農會消費及搭乘計程...

誇張！苗栗市台13線大坪頂舊路有如垃圾場 民代直擊傻眼

台13線苗栗市大坪頂路段2017年截彎取直通車，銅鑼鄉民代表徐裕逢今天直擊新、舊路之間，沿路旁、邊坡300多公尺，散布垃...

「人人犬舍」首批85隻犬公開認養高達6成 上班族盼下次假日辦理

苗栗縣動物收容所昨日辦理「人人犬舍」第一批85隻犬公開抽籤認養活動，吸引近百名民眾參與，共有52隻被帶回家，破單日認養數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。