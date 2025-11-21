快訊

西湖溪石虎廊道遭破壞 民團1人1信請命

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣西湖溪清淤疏濬工程清空河床植生，台灣石虎保育協會批評破壞石虎重要廊道。記者范榮達／攝影
苗栗西湖溪銅鑼鄉約4公里河段，月前疏濬清空河床植生，石虎保育協會批評破壞重要廊道，發起行動並呼籲河川整治應兼顧生態。苗栗縣府回應，因部分鄉親建議調整全河道流心、確保台13線路基安全而清除植被，後續將觀察自然復原，疏濬工程雖不違反規定，未來類似工程會徵詢相關意見。

西湖溪4、5年未疏濬，部分河床長出小樹。縣府分段整治，月前完工銅鑼樟樹村約4公里河段，石虎保育協會10月18日發現高灘地植被全被清除。一個月後雜草冒出，水流集中河心，5、60公尺河寬視野開闊，石虎等野生動物活動，缺乏隱蔽空間。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷指出，中部溪床治理與生態議題受關注。林業保育署新竹分署調查顯示，後龍溪至西湖溪高灘地是石虎重要廊道，超過50隻石虎活動，約占苗栗族群七分之一。尤其西湖溪三義、銅鑼沿岸開發密集，切割石虎棲地，高灘地成為石虎安全通行、交流台13線與國道1號族群的重要節點。

為此，協會11月17日發起一人一信、一通電話，表達「溪河整治不等於植被清空」，訴求河川治理，應兼顧友善生態。

縣府水利處表示，西湖溪清淤因部分鄉親建議全河道調整流心，降低威脅沿岸台13線路基安全而清除植被，後續將觀察復原情況。根據苗栗縣石虎保育自治條例規定，開發超過1公頃或新闢、拓寬道路超過1公里須徵詢專家並採友善工法。西湖溪疏濬並非自治條例的規範範圍，但未來類似工程將會徵詢意見。

協會建議借鏡水利署第三河川分署委託的筏子溪研究計畫，將河防安全與外來種清除、生態棲地保護、物種保育、公民參與及專家諮詢結合，訂定生態友善操作規範，先針對珍稀物種區試行，再逐步推廣至全台溪床。

西湖溪石虎廊道遭破壞 民團1人1信請命

