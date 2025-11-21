快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

聽新聞
0:00 / 0:00

議員選舉／桃園藍氣勢旺 綠盼母雞 白尋突破

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

2026地方選舉開始熱身，桃園市長張善政近日表態爭取連任，帶動藍營議員選戰氣勢。綠營誰來挑戰張善政尚未底定，基層期待強而有力的「母雞」帶隊。民眾黨地方基礎薄弱，積極尋找突破點，力爭在桃園市取得席次。

張善政就職將滿3年，任內施政獲肯定，加上桃園市立委藍軍全壘打，更挺過大罷免一席未掉，聲勢正旺。藍營有現任議員優先慣例，仍有資深議員選擇交棒。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，龜山區、楊梅區因立委牛煦庭、涂權吉更上層樓，議員席次出現空缺，而且龜山因人口增加議員加1席，將徵求有意參選者；若超過名額將初選。各區提名席次因中央辦法未定，加上藍白合作是共識，現階段尚未確定。

面對藍營執政優勢，綠營期待強力「母雞」帶隊，人選尚未底定，基層坦言緊張。綠營議員席次創歷史新高，綠基層盼能守住，並增加議員席次。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，提名作業正蒐集地方意見，後續將由執委會討論各區名額建議，再提中央中執會定案。

民眾黨在本屆議員選舉失利，但仍積極經營基層。曾任停職中新竹市長高虹安發言人的徐千晴，目前是民眾黨桃園市黨部發言人，未來可能「美女刺客」角逐桃園區；發展部副主任林昭印有意參選中壢區議員，八德區也有黨員林晏良已成立服務處。

民眾黨代理副秘書長黃成峻表示，除復興區，其餘12行政區將開放登記參選，各區最多提名1席，若黨內評估不適合就不提名，同區超過2人以上將初選；藍白合為共識，在現有資源下，爭取對彼此最有利的合作模式。

延伸閱讀

行政院提財劃法修法版本 張善政：有改進空間，盼滾動修正愈變愈好

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

相關新聞

議員選舉／桃園藍氣勢旺 綠盼母雞 白尋突破

2026地方選舉開始熱身，桃園市長張善政近日表態爭取連任，帶動藍營議員選戰氣勢。綠營誰來挑戰張善政尚未底定，基層期待強而...

西湖溪石虎廊道遭破壞 民團1人1信請命

苗栗西湖溪銅鑼鄉約4公里河段，月前疏濬清空河床植生，石虎保育協會批評破壞重要廊道，發起行動並呼籲河川整治應兼顧生態。苗栗...

湖口第二交流道 竹縣拚審議一次到位

為紓解新竹縣湖口鄉近年快速增加的車流負荷、改善尖峰時段長期壅塞，交通部高速公路局前天舉辦增設交流道可行性評估的初核會議。...

兩項重大社福鍾東錦宣布了！營養午餐補助一半 敬老愛心卡擴大使用

苗栗縣長鍾東錦今晚宣布兩項重大社會福利，縣府下學年起全面補助營養午餐一半，敬老愛心卡明年擴大使用範圍到農會消費及搭乘計程...

誇張！苗栗市台13線大坪頂舊路有如垃圾場 民代直擊傻眼

台13線苗栗市大坪頂路段2017年截彎取直通車，銅鑼鄉民代表徐裕逢今天直擊新、舊路之間，沿路旁、邊坡300多公尺，散布垃...

「人人犬舍」首批85隻犬公開認養高達6成 上班族盼下次假日辦理

苗栗縣動物收容所昨日辦理「人人犬舍」第一批85隻犬公開抽籤認養活動，吸引近百名民眾參與，共有52隻被帶回家，破單日認養數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。