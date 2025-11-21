議員選舉／桃園藍氣勢旺 綠盼母雞 白尋突破

2026地方選舉開始熱身，桃園市長張善政近日表態爭取連任，帶動藍營議員選戰氣勢。綠營誰來挑戰張善政尚未底定，基層期待強而有力的「母雞」帶隊。民眾黨地方基礎薄弱，積極尋找突破點，力爭在桃園市取得席次。

張善政就職將滿3年，任內施政獲肯定，加上桃園市立委藍軍全壘打，更挺過大罷免一席未掉，聲勢正旺。藍營有現任議員優先慣例，仍有資深議員選擇交棒。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，龜山區、楊梅區因立委牛煦庭、涂權吉更上層樓，議員席次出現空缺，而且龜山因人口增加議員加1席，將徵求有意參選者；若超過名額將初選。各區提名席次因中央辦法未定，加上藍白合作是共識，現階段尚未確定。

面對藍營執政優勢，綠營期待強力「母雞」帶隊，人選尚未底定，基層坦言緊張。綠營議員席次創歷史新高，綠基層盼能守住，並增加議員席次。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，提名作業正蒐集地方意見，後續將由執委會討論各區名額建議，再提中央中執會定案。

民眾黨在本屆議員選舉失利，但仍積極經營基層。曾任停職中新竹市長高虹安發言人的徐千晴，目前是民眾黨桃園市黨部發言人，未來可能「美女刺客」角逐桃園區；發展部副主任林昭印有意參選中壢區議員，八德區也有黨員林晏良已成立服務處。

民眾黨代理副秘書長黃成峻表示，除復興區，其餘12行政區將開放登記參選，各區最多提名1席，若黨內評估不適合就不提名，同區超過2人以上將初選；藍白合為共識，在現有資源下，爭取對彼此最有利的合作模式。