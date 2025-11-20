快訊

兩項重大社福鍾東錦宣布了！營養午餐補助一半 敬老愛心卡擴大使用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今晚參加鄉鎮市長聯誼會，宣布下學年起全面補助營養午餐一半，敬老愛心卡明年擴大使用範圍到農會消費及搭乘計程車。圖／民眾提供
苗栗縣長鍾東錦今晚宣布兩項重大社會福利，縣府下學年起全面補助營養午餐一半，敬老愛心卡明年擴大使用範圍到農會消費及搭乘計程車

鍾東錦今晚參加鄉鎮市長聯誼會，突如其來宣布，縣府教育處初估全縣約4萬名學生受惠，希望1餐60元，縣府負擔30元，1年約2.6億元，詳細人數、金額還要進一步設算。

此外，全縣持有敬老愛心卡約7萬5000張，每人每月點數700點（元）限額，縣府社會處今年預算6300萬元，可以搭乘國營台灣鐵路公司列車及7家客運公車，縣府社會處估計如果擴大用途，明年約需2億元。

鍾東錦說，中央一般性補助款用在補助偏遠地區及中低收入戶學生營養午餐，超過8000多萬元，然而這筆經費明年被中央收回，並要求縣府自行編列預算，加上設備費，中央本來補助1億8000多萬元，既然中央不給了，縣府乾脆全面補助一半。

部分鄉鎮原本已實施全額補助者，剩下的一半經費，可由鄉鎮自行調整預算，至於尚未實施全額補助的鄉鎮市，希望能夠配合縣府的腳步，特別是學生人數不多的鄉鎮，至於竹南、頭份學生人數較多的地方，則需要特別考量，若能於明年9月開學時，各鄉鎮可以統一作業會更好。

鍾東錦指出，多名議員建議，並提案連署，縣府決定明年擴大敬老愛心卡用途，每人每月100元額度，到農會買東西，此外，開放搭乘計程車，每月200元的額度，縣府與偏鄉地方公所要共同想辦法，設計出合適的模式。

鍾東錦 愛心 計程車
