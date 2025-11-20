快訊

竹縣議員上官秋燕質詢假牙補助政策 將於明年起實施

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員上官秋燕今天質詢聚焦竹東綜合行政中心進度及假牙補助政策。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員上官秋燕今天質詢聚焦竹東綜合行政中心進度及假牙補助政策。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員上官秋燕今天質詢聚焦竹東綜合行政中心進度及假牙補助政策。她為縣民爭取假牙補助7年，特別感謝縣長楊文科在卸任前，終於讓高齡長者假牙補助政策開花結果。她也關心竹東綜合行政中心將動工，面對物價上漲，縣府未來應編列足夠預算完善室內設備設施的設置。

上官秋燕提到，自楊縣長上任以來，她每年2次定期會都拜託縣長同意辦理假牙補助，讓老人家擁有一口健康假牙。感謝縣長今年編列預算，將於明年公告實施高齡長者活動假牙補助實施計畫，讓符合補助資格的65歲的老人家，每人一生可獲的一次假牙補助機會，也希望這樣的長輩福利，能不要排富。

楊文科回應，他長年以來支持的假牙補助政策，將請衛生局再研究補助範圍究竟是否受限制或是需要排富，他會盡快付諸實施，也非常感謝議員們給予支持。

上官秋燕表示，竹東鎮公所是棟有百年歷史的危老建物，感謝縣府將蓋新的竹東綜合行政中心，選址鄰近竹東交通轉運站，新建大樓工程總經費約15.6億元，預計下個月舉行動土典禮，明年1月開工，但900日曆天的工期，難免遇到物價上漲，希望縣府能多加補助，讓竹東綜合行政中心盡善盡美。

楊文科回應，竹東綜合行政中心工程整合鎮公所、戶政、地政及代表會等服務機能，讓民眾洽公更加便利。有關議員預估未來3年後，可能會因為物價上漲，內部裝修與設施設備需要更多經費，縣府將依照規定來辦，只要合乎規定，縣府均會全力支持。至於竹東鎮立游泳池及竹東國民運動中心，也都完工啟用，期待鄉親多多利用，強身報國。

新竹縣議員上官秋燕為縣民爭取假牙補助7年，特別感謝縣長楊文科在卸任前，終於讓高齡長者假牙補助政策開花結果。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員上官秋燕為縣民爭取假牙補助7年，特別感謝縣長楊文科在卸任前，終於讓高齡長者假牙補助政策開花結果。記者郭政芬／攝影

假牙 楊文科 議員
