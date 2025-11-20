時力議員促加速國小小班化 竹市府研擬加速推動

時代力量新竹市議員蔡惠婷今天表示，竹市國小班級人數標準未及時因應學生數銳減，呼籲加速調降班級人數以穩定師資。竹市府表示，將研擬加速調整的可行性評估，讓國小各年級班級人數儘快達到28人。

蔡惠婷今天在新竹市議會進行市政總質詢時指出，根據新竹市民政處114年人口統計資料，12歲學童6050人，0歲孩童2908人；若國小班級人數仍然依據教育處114年每班29人標準，12年後新生班級將減少超過100班，教師與行政員額將減少超過180人。

蔡惠婷指出，竹市府教育處雖已宣布自115學年度起，將國小班級人數逐年調降至每班28人，以6年時間調降完畢，但不足以因應學生數下降趨勢，建議加快腳步，每年調整3個年級，於2年內完成班級人數調降。

新竹市政府會後發布新聞稿表示，114學年度率先將國小一年級普通班人數由29人調降至28人（部分特殊學校除外）；教育處將研擬加速調整的可行性評估，包括2年內逐步調降3個年級的方案，目標讓國小各年級班級人數皆能儘快達到28人。

除了推動小班化，市府指出，也同步實施多項減輕教師負擔政策，包括國中增加副組長編制、實施國中行政減課，以及辦理國小行政減量與代理教師提敘等措施。