「人人犬舍」首批85隻犬公開認養高達6成 上班族盼下次假日辦理

苗栗縣動物收容所昨日辦理「人人犬舍」第一批85隻犬公開抽籤認養活動，吸引近百名民眾參與，共有52隻被帶回家，破單日認養數紀錄，認養率高達6成；許多愛動物的上班族因上班日無法前往，建議下批在假日舉辦。苗栗縣動防所今午開會研議，將納入考量，第二批犬隻正陸續完成絕育，確定認養時間將在官網公告。

苗收所指出，昨公開認養現場依序完成挑選、報到、抽籤與飼主查核程序，共有52隻犬隻順利找到新家，認養率達6成，有人甚至一次認養5隻米克斯犬，相當熱烈。

本次活動公告後獲得民眾高度關注，共有39隻犬完成線上登記，累計近百名民眾參與，開放認養區自昨上午起即湧入許多家庭前來互動挑選心儀犬隻；因登記踴躍，全程採公開抽籤方式，並依規定進行飼主資格查核，確保毛孩能順利交付至具備穩定照護能力的家庭。

在民眾的支持與參與下有52隻毛孩順利媒合進入新家庭，現場獸醫師也特別向每位認養人逐項說明後續照顧要點，包含術後傷口觀察、疫苗時程、飲食調整與適應期行為管理，協助新手家庭更安心地迎接毛孩回家。

苗收所表示，第二批犬隻正陸續完成絕育，將另安排公開認養活動。但有上班族反映心聲，表達擔心可能會跟其他工作撞期無法請假參加，且犬隻數量更多，建議改在周末辦理公開認養，屆時認養率應該也會再提升。