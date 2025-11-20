「人人犬舍」首批85隻犬公開認養高達6成 上班族盼下次假日辦理

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣動物收容所昨日辦理「人人犬舍」第一批85隻犬公開抽籤認養活動，吸引近百名民眾參與，認養率高達6成。圖／苗栗縣動物收容所提供
苗栗縣動物收容所昨日辦理「人人犬舍」第一批85隻犬公開抽籤認養活動，吸引近百名民眾參與，認養率高達6成。圖／苗栗縣動物收容所提供

苗栗縣動物收容所昨日辦理「人人犬舍」第一批85隻犬公開抽籤認養活動，吸引近百名民眾參與，共有52隻被帶回家，破單日認養數紀錄，認養率高達6成；許多愛動物的上班族因上班日無法前往，建議下批在假日舉辦。苗栗縣動防所今午開會研議，將納入考量，第二批犬隻正陸續完成絕育，確定認養時間將在官網公告。

苗收所指出，昨公開認養現場依序完成挑選、報到、抽籤與飼主查核程序，共有52隻犬隻順利找到新家，認養率達6成，有人甚至一次認養5隻米克斯犬，相當熱烈。

本次活動公告後獲得民眾高度關注，共有39隻犬完成線上登記，累計近百名民眾參與，開放認養區自昨上午起即湧入許多家庭前來互動挑選心儀犬隻；因登記踴躍，全程採公開抽籤方式，並依規定進行飼主資格查核，確保毛孩能順利交付至具備穩定照護能力的家庭。

在民眾的支持與參與下有52隻毛孩順利媒合進入新家庭，現場獸醫師也特別向每位認養人逐項說明後續照顧要點，包含術後傷口觀察、疫苗時程、飲食調整與適應期行為管理，協助新手家庭更安心地迎接毛孩回家。

苗收所表示，第二批犬隻正陸續完成絕育，將另安排公開認養活動。但有上班族反映心聲，表達擔心可能會跟其他工作撞期無法請假參加，且犬隻數量更多，建議改在周末辦理公開認養，屆時認養率應該也會再提升。

對此，保護收容課今午也開會研議，會將民眾意見納入考量，確切公開認養時間會在官網公告，並提醒除了這次備受關注的品種犬外，園區內仍有許多年輕、健康、親人的米克斯等待新家，期盼更多民眾響應「認養代替購買」，用實際行動支持友善動物，陪伴毛孩邁向更安穩的未來。

苗栗縣動物收容所提醒除了這次備受關注的品種犬外，園區內仍有許多年輕、健康、親人的米克斯等待新家。圖／苗栗縣動物收容所提供
苗栗縣動物收容所提醒除了這次備受關注的品種犬外，園區內仍有許多年輕、健康、親人的米克斯等待新家。圖／苗栗縣動物收容所提供
苗栗「人人犬舍」首批公開抽籤認養，近百人參加。有飼主成功認養毛小孩後，開心合影。圖／苗栗縣動物收容所提供
苗栗「人人犬舍」首批公開抽籤認養，近百人參加。有飼主成功認養毛小孩後，開心合影。圖／苗栗縣動物收容所提供

