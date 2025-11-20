助被害人家屬重建生活 馨生公益市集新竹巨城登場

財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會與新竹西區扶輪社共同主辦的「馨生公益市集」，即日起至23日在巨城購物中心6樓公益空間登場，今年共38個攤位展售由被害人家屬自力更生的各種產品與美食，包括咖啡、麵包、手工皮革與香氛等產品，邀市民以行動支持馨生人自立更生。

今年馨生人公益市集跨縣市結合各界力量，除巨城購物中心免費提供場地，更有許多社團及律師公會和扶輪社成員支持，且透過「設攤美學」，協助馨生人以更自信的方式展示作品。馨生人也透過各種職業訓練及課程研習，努力從被害人家屬低谷中重新站出來。

犯保協會表示，市集為馨生人帶來與社會交流的機會，透過親手販售作品、介紹產品及與民眾互動，他們逐步重建自信，也勇於面對挑戰。對經歷創傷的人而言，能站在攤位前與人交流，是重啟生活的重要一步。

犯保協會指出，每件市集商品都承載著馨生人的故事與勇氣。無論是手工飾品、烘焙點心或創意小物，都來自他們探索自我、獲得療癒的過程。有些人透過細膩手作找回專注，有些人在烘焙中建立與他人的連結，也有人在創作中重新認識自身能力。

其中有單親媽媽因家人糾紛得面臨支撐家庭的重擔，更有馨生人在協會支持下從製作物品中獲得療傷與復原，透過公益義賣及展售產品，也讓馨生人得以維持家計與生活，支持他們回歸社會。