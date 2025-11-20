聽新聞
馨生市集新竹巨城登場 法務部：展現司法關懷精神
今年度馨生市集即日起至23日在新竹「Big City」遠東巨城購物中心舉行，有全國各地近40家馨生商家及犯保協會「安薪專案」技職訓練成果展售攤位共同參與，法務部政務次長徐錫祥今致詞指出，活動展現司法關懷與社會支持的多元共融精神。
徐錫祥表示，法務部為實踐「國家希望工程」目標與推動「溫暖有感的柔性司法」政策，積極指導犯保協會協助馨生家庭從創造商品、建立品牌到拓展行銷通路，以提供全方位輔導服務。
徐說，馨生市集今年已邁入第12年，不僅見證馨生商家從逆境走向自立的歷程，也展現司法關懷與社會支持交織出的多元共融精神。
今年活動由馨生人張舒玲的震撼太鼓表演揭開序幕，藉由每一次的鼓聲震響，將內心的疲憊與無助一點點釋放。
法務部指出，市集除集結熟悉的攤商「貓本家」、「薑的世界」、「樸之緣手工皂」等近40家商家參與，超過歷年規模，為了市集提供豐富多元的商品展售，徐錫祥也走訪攤位，親切與商家互動交流，熱情向民眾推薦馨生商品。
法務部保護司表示，犯保協會自成立以來，致力於協助遭受犯罪被害的家庭重建生活，「安薪專案」技訓計畫正是為了讓馨生人透過學習專業技能，療癒傷痛、重拾自信，並發展自有品牌與產品。馨生市集則成為他們展示成果與開拓市場的重要舞台。
