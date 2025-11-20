新竹跨界力量支持「馨生公益市集」 20日起巨城登場

「馨生公益市集」20日起在新竹巨城登場；由臺灣新竹地方檢察署、財團法人犯罪被害人保護協會臺灣新竹分會及新竹西區扶輪社共同主辦，活動期間自即日起至11月23日為期四天，每日上午11點至晚間9點30分。

今年的活動延續以往溫馨氛圍，同時強調在地跨界合作的力量。新竹犯保委員、顧問全力動員支持，遠東巨城購物中心慷慨提供場地並指導「設攤美學」，協助馨生人以更自信的方式展示作品。新竹律師公會及多區扶輪社共同參與，讓市集不僅是一場活動，更成為社會支持落地的希望旅程。

開幕表演是市集的一大亮點，由新竹犯保重傷害被害人家屬美美（化名）以太鼓演出揭幕。沉穩而有力的鼓聲，彷彿敲打出她一路走過的黑暗與困境，也傳達她重新站立的勇氣。每一聲鼓點都充滿生命力量，令現場觀眾屏息凝神。這場表演不僅開啟市集序幕，更象徵每位馨生人在挑戰中找回自信與希望的過程，成為整場活動最感人的篇章。

市集為馨生人帶來與社會交流的機會，透過親手販售作品、介紹產品及與民眾互動，他們逐步重建自信，也勇於面對挑戰。對經歷創傷的人而言，能站在攤位前與人交流，是重啟生活的重要一步。犯保委員的關懷、巨城團隊的專業協助，以及律師公會與扶輪社的支持，讓馨生人深切感受到自己並不孤單，在社會的鼓勵中找到前行力量。

每件市集商品都承載著馨生人的故事與勇氣。無論是手工飾品、烘焙點心或創意小物，都來自他們探索自我、獲得療癒的過程。有些人透過細膩手作找回專注，有些人在烘焙中建立與他人的連結，也有人在創作中重新認識自身能力。這些作品不僅是商品，更像是一封封生命回信，訴說他們如何走過困境、迎向馨生。

新竹犯保主委陳進興表示，保護工作不僅在於法律協助，更在於陪伴馨生人走過低谷、重建生活。有遠東巨城購物中心無償提供場地與專業協助。

新竹律師公會及新竹西區扶輪社及國際扶輪社3501地區、新竹市各區扶輪社熱烈參與，使市集成為真正展現社會溫度的平臺。他也感謝所有網絡單位與每一位到場支持的民眾，正是這些點滴的善意與行動，讓馨生人能感受到溫暖。他指出，看見馨生人勇敢站在攤位前介紹作品，這份改變比商品更珍貴。期盼未來能持續串聯更多資源，陪伴馨生人邁向穩定、自信的生活。