快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣政府百萬元鼓勵弱勢戶考技術證照 即日至11月29日申請

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府「獎勵低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫」，即日至今年11月29日受理申請。本報資料照片
苗栗縣政府「獎勵低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫」，即日至今年11月29日受理申請。本報資料照片

苗栗縣政府首推「獎勵低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫」，約百萬元鼓勵學習一技之長力提升職場競爭力，即日至今年11月29日受理申請，明年評估續辦。

獎勵低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫，規定列冊低收入戶或中低收入戶，今年通過勞動部技術士技能檢定，取得合格證照者，11月29日前申請，每人同一年、同一級，以申請1次為限，將依收件順序審核，額度用罄立即停止，資訊及申請表件至苗栗縣政府社會處網站「表單下載」專區下載，洽詢電話037-559659。

其中，甲級技術士證8000元獎勵金、乙級技術士證5000元、丙級技術士證2000元，及單一級技術士證2000元，如單一級技術士證，另檢附勞動部認可比照甲級或乙級證明文件，可依甲級或乙級標準發給，如乙級證照經合併認定比照甲級資格者，從優獎勵，並不得重複申請乙級證照獎勵金。

社會處指出，縣府扶助弱勢族群，鼓勵習得一技之長，強化個人職能，有助就業市場競爭力，今年首推獎勵金約百萬元試辦，提高取得專業證照意願，促進脫貧及順利就業，試辦如果效果好，明年評估續辦。

勞動部 下載 低收入戶
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／移工工會指控泰博科技強迫勞動 赴勞動部陳情「協尋」部長

領先業界 群益金鼎證券一次取得20位主導稽核員資格

勞動部明定病假權 勞工請病假不超過十天不得有不利待遇

2026年租金補貼限合法房屋 國土署：輔導弱勢戶轉租

相關新聞

苗栗縣政府百萬元鼓勵弱勢戶考技術證照 即日至11月29日申請

苗栗縣政府首推「獎勵低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫」，約百萬元鼓勵學習一技之長力提升職場競爭力，即日至今年11月...

影／新竹輕軌未進香山 議員林盈徹送手繪地圖盼納入規畫

交通部核定補助新竹市縣輕軌紅藍線整合可行性研究經費2100萬，市議員林盈徹今在議會質詢時，特別送上親筆手繪的香山版輕軌地...

西湖溪疏濬挨批石虎重要廊道植被遭清空 苗縣府：將來類似工程會徵詢

苗栗縣西湖溪清淤疏濬工程清空河床植生，台灣石虎保育協會批評破壞石虎重要廊道，發起一人一信、一通電話，表達河川治理，應兼顧...

迎歲末！頭份市公所規畫4條路線行銷觀光及文化體驗遊程 12月陸續登場

歲末年終將至，頭份市公所策劃的「2025歲末聯歡暨文化觀光行銷活動」將於12月熱鬧登場，市公所今年度首度規畫4條路線，行...

影／新竹州圖書館珍貴館藏流散各地 議員籲竹縣府追回

新竹縣議員蔡蕥鍹今天在質詢中指出，地方文史工作者關注新竹州圖書館館藏散落各地的情況，期待明年新竹縣立總圖書館啟用後，不是...

湖口交流道長年塞車 新竹地方總動員力爭湖口第2交流道

為紓解湖口鄉近年快速增加的車流負荷、改善上下班尖峰時段長期壅塞問題，交通部高速公路局昨舉辦增設交流道可行性評估的初核會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。