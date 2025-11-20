苗栗縣政府百萬元鼓勵弱勢戶考技術證照 即日至11月29日申請

苗栗縣政府首推「獎勵低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫」，約百萬元鼓勵學習一技之長力提升職場競爭力，即日至今年11月29日受理申請，明年評估續辦。

獎勵低（中低）收入戶取得技術士證照試辦計畫，規定列冊低收入戶或中低收入戶，今年通過勞動部技術士技能檢定，取得合格證照者，11月29日前申請，每人同一年、同一級，以申請1次為限，將依收件順序審核，額度用罄立即停止，資訊及申請表件至苗栗縣政府社會處網站「表單下載」專區下載，洽詢電話037-559659。

其中，甲級技術士證8000元獎勵金、乙級技術士證5000元、丙級技術士證2000元，及單一級技術士證2000元，如單一級技術士證，另檢附勞動部認可比照甲級或乙級證明文件，可依甲級或乙級標準發給，如乙級證照經合併認定比照甲級資格者，從優獎勵，並不得重複申請乙級證照獎勵金。

社會處指出，縣府扶助弱勢族群，鼓勵習得一技之長，強化個人職能，有助就業市場競爭力，今年首推獎勵金約百萬元試辦，提高取得專業證照意願，促進脫貧及順利就業，試辦如果效果好，明年評估續辦。