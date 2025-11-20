快訊

影／新竹輕軌未進香山 議員林盈徹送手繪地圖盼納入規畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員林盈徹今在議會質詢時，特別送上親筆手繪的香山版輕軌地圖送給代理市長邱臣遠，表示輕軌先期路網規畫路線都未進到香山區，建請編列預算納入。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員林盈徹今在議會質詢時，特別送上親筆手繪的香山版輕軌地圖送給代理市長邱臣遠，表示輕軌先期路網規畫路線都未進到香山區，建請編列預算納入。記者黃羿馨／攝影

交通部核定補助新竹市縣輕軌紅藍線整合可行性研究經費2100萬，市議員林盈徹今在議會質詢時，特別送上親筆手繪的香山版輕軌地圖送給代理市長邱臣遠，表示輕軌先期路網規畫路線都未進到香山區，建請編列預算納入；邱臣遠表示，將列入後續評估選項。

新竹市議員林盈徹指出，原先規畫輕軌建設的主要目的，包括因應竹科大量從業人員的交通需求，以及紓解竹市尖峰時段長期壅塞的公路交通。但先期路網的紅、藍2線，以及最初整體構想中規畫的4條輕軌路線，無論紅、藍、綠、橘哪一線，路線皆未進入香山區。

林盈徹直言，香山鄰近新竹、竹南科學園區，居民同樣有到市區園區上班上學的通勤需要，尖峰時段國道交通天天堵塞。現在竹南、頭份逐漸發展繁榮，鄰近香山的大眾運輸和地方發展卻仍原地踏步。

林盈徹另指出，香山有工業區，海山漁港、香山濕地、青青草原等亦深具觀光潛力，輕軌若延伸至香山，不僅減輕交旅壓力，更能串連推廣觀光景點，甚至未來可南接竹南科學園區，成為「桃竹竹苗大矽谷計畫」的關鍵廊道和重要動脈。

林盈徹也送上親筆手繪的香山版新竹輕軌地圖，建請邱臣遠承諾先開始編列預算，規畫香山輕軌路線，不要因為香山人口最少、選票最少，而不去主動討論讓輕軌進入香山。

邱臣遠答詢表示，大新竹輕軌目前已與新竹縣完成路線整合與共識，並向中央申請補助；整合性的可行性研究已於本月12日獲交通部同意補助。整體經費約3300萬元，交通部補助2100萬元，縣市各自負擔600萬元，計畫將持續推動。

邱臣遠說，大新竹輕軌規劃以紅、藍兩線為先期路網，其中新竹市主要推動紅線，現行電動先導公車作為提前培養運量的措施。過去雖曾有綠線、橘線構想，但目前仍以紅、藍線一期為主體規畫。

邱臣遠指出，城市軌道建設需分階段推動，待紅、藍線順利落地後，市府將廣納民意，香山區將列入後續評估選項，同時也會檢討是否延伸至其他區域，以滿足市民通勤需求。

至於外界關注的香山延伸路網，邱臣遠表示，軌道建設涉及財務可行性及經濟效益，最終仍須中央審查決定。市府會具體向中央提出需求，納入人口密度、旅次特性、短期經濟效益及城市廊帶發展等指標，全力爭取香山與其他區域的交通建設。

新竹市代理市長邱臣遠指出，城市軌道建設需分階段推動，待紅、藍線順利落地後，市府將廣納民意，香山區將列入後續評估選項，同時也會檢討是否延伸至其他區域，以滿足市民通勤需求。記者黃羿馨／攝影
新竹市代理市長邱臣遠指出，城市軌道建設需分階段推動，待紅、藍線順利落地後，市府將廣納民意，香山區將列入後續評估選項，同時也會檢討是否延伸至其他區域，以滿足市民通勤需求。記者黃羿馨／攝影

輕軌 新竹 邱臣遠
