西湖溪疏濬挨批石虎重要廊道植被遭清空 苗縣府：將來類似工程會徵詢

苗栗縣西湖溪清淤疏濬工程清空河床植生，台灣石虎保育協會批評破壞石虎重要廊道，發起一人一信、一通電話，表達河川治理，應兼顧石虎棲地和廊道需求。

縣政府水利處回應指出，西湖溪清淤工程，部分鄉親建議全河道調整流心，降低威脅沿岸台13線路基安全，因此清空植被，後續會持續觀察復原情況，應該2至3周，植被就會回復。

此外，苗栗縣石虎保育自治條例規定，縣府開發面積1公頃以上，或新闢、拓寬道路長度為1公里以上，在規畫設計階段需徵詢專家學者意見，採取對環境友善的工法，西湖溪例行性疏濬，並非自治條例範圍，不過，水利處將來辦理類似工程，將會徵詢相關意見。

林業保育署新竹分署「後龍溪暨苗南淺山丘陵保育軸帶串聯與關鍵節點調查工作」，今年7月期末報告，台灣石虎保育協會表示，調查顯示後龍溪至西湖溪高灘地是石虎極為重要的廊道，超過50隻石虎活動，尤其三義、銅鑼沿岸大多是開發區，高灘地是石虎廊道重要節點，因疏濬植被清理一空，可能賠上河川生物多樣性下降，與生態棲地消失的代價。

協會指出，石虎會利用溪流河床高灘地，溪床整治成了議題，民眾可以一人一信、一通電話，表達「溪河整治不等於植被清空」，並借鏡水利署第三河川分署近期委託台中市筏子溪河防安全與植被疏伐作業可行性研究計畫，釐清治理工程確保河防安全，兼顧外來種植物移除、生態棲地維護、關注物種保育工作，及公民參與和專家諮詢，建立標準作業程序，擴大到全台溪床。