迎歲末！頭份市公所規畫4條路線行銷觀光及文化體驗遊程 12月陸續登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市公所策劃的「2025歲末聯歡暨文化觀光行銷活動」將於12月熱鬧登場。圖／頭份市公所提供
歲末年終將至，頭份市公所策劃的「2025歲末聯歡暨文化觀光行銷活動」將於12月熱鬧登場，市公所今年度首度規畫4條路線，行銷頭份市的遊程與體驗活動，各遊程報名連結即日起將陸續公布於市公所官網及「頭份市公所-緣頭小份」臉書粉專。

頭份市公所上午發布訊息，市公所規畫的路線，第1條路線安排12月4日至17日結合頭份市社造成果開發的頭份老街AR小旅行，完成線上闖關體驗可兌換獎品。

第2條路線，12月7日在河背庒農園舉行的繪畫比賽及焢窯趣，邀大家用畫筆描繪自己眼中的河背之美，展現創意、感受鄉土人文，同時還可體驗最道地的農村焢窯樂趣。

第3條路線，12月13日在日新茶園舉行「走讀後花園小旅行」及定向越野活動，並安排「茶園導覽」與「製茶體驗」讓民眾體驗揉茶、品茗的樂趣，同時，以茶、親子、運動為核心辦親子闖關，結合時尚運動「定向越野」探索隱身百年茶香的傳承故事。

第4條路線，12月20日在蘆竹湳古厝辦寫生比賽，備有禮券邀大小朋友以畫筆捕捉古厝紅磚瓦牆與老街巷弄的懷舊氣息，透過藝術創作留下最美的文化印記。

另外，壓軸登場的12月27日歲末聯歡活動，日間的「客家日」活動安排傳統客家美食手作體驗，晚間「歲末演唱會」，邀全國民眾於周末相約來頭份，品味茶香、走讀古厝、欣賞音樂，FUN玩一整個月，留下最美好的冬日回憶。

