影／新竹州圖書館珍貴館藏流散各地 議員籲竹縣府追回

新竹縣議員蔡蕥鍹今天在質詢中指出，地方文史工作者關注新竹州圖書館館藏散落各地的情況，期待明年新竹縣立總圖書館啟用後，不是只編列3千萬元購書經費，更應著手尋回外流的珍貴典藏。新竹縣長楊文科回應表示，這是文化的大災難，將請文化局調查館藏移交經過，釐清外流脈絡，並研議是否可向相關單位取回藏書。

蔡蕥鍹說，包括國史館、台灣文獻館保存的3861冊館藏，台南市立博物館、民間的文教基金會，以及牯嶺街上有新竹州圖書館流落的圖書，皆應列為優先追回的目標。

蔡蕥鍹表示，找回這批館藏，是「落葉歸根」的文化工程，更是重新找回城市與文化根基的重要行動。她期盼新總圖是真正具有溫度、文化與內涵的文化場域，而不是僅有華麗外殼、缺乏靈魂的館舍。

蔡蕥鍹也指出，新增日據時代的藏書專區，必須投入足夠人力修護館藏，未來若能獲得中央協助，將更有助於推動新竹縣市文化共享、共榮，並透過文化傳承帶來實質效益。

對此，楊文科回應，縣府在籌備總圖書館期間，已著手組建未來負責營運與管理的文化專業團隊，館藏修復方式將在團隊內討論，包含哪些項目由縣府自行修復、哪些需委外處理，都會進一步研議。

針對蔡蕥鍹提及館藏流散，甚至牯嶺街都可以買得到，楊文科表示，這是文化的大災難，看得出蔡議員的文化使命感，這是浩大的工程，將請文化局深入調查當年館藏移交至國史館、台灣文獻館、台南等單位的經過，釐清藏書外流脈絡。他也透露，縣府將研議與相關單位交涉，了解是否具備取回藏書的可行性。

楊文科強調，未來竹縣新總圖建成後，除了近代的書籍館藏豐富外，對於日據時代的藏書等來思考追回來，將一併通盤考量其保存與展示位置，包含是否置於總圖或縣史館等空間，後續將持續評估推動。