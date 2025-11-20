湖口交流道長年塞車 新竹地方總動員力爭湖口第2交流道
為紓解湖口鄉近年快速增加的車流負荷、改善上下班尖峰時段長期壅塞問題，交通部高速公路局昨舉辦增設交流道可行性評估的初核會議。新竹縣地方總動員到場力爭，盼中央協助加速審查與修正，力拚一次到位。
立委徐欣瑩、范雲與新竹縣交旅處長陳盈州、工務處長戴志君、湖口鄉長吳淑君、縣議員何建樺等地方代表一同出席，向中央表達迫切需求。
徐欣瑩表示，湖口、新豐、竹北人口持續成長，交通需求急遽增加，現有湖口交流道尖峰時段長期維持F級壅塞，回堵甚至外溢至地方道路。國道1號交流道平均間距約5至8公里，許多人口密集區如內壢—中壢僅5公里、幼獅—楊梅更只有2公里；相比之下，新提案「湖口第二交流道」位於77K+700、距離現有交流道6公里，有前例可循，能有效分散車流、緩解塞車。
交通旅遊處長陳盈州表示，湖口人口成長與產業園區擴張推升車流，縣府雖已透過號誌調整、竹9線瓶頸改善等措施分散車潮，但交通量早已超出地方道路負荷，增設交流道已成為全面改善交通的關鍵。他說，審查會議中專家與交通部提出多項技術與規畫建議，縣府將協助湖口鄉公所修正報告，補強內容並完善規畫，以利後續審議順利推進。
湖口鄉公所提出方案建議採行位於77K+700的半套Y型南下北上交流道方案。該方案具備工程可行性高、拆遷戶僅3戶、施工衝擊小等優勢，為各方案中成本最低且效益最佳者，期盼與國道1號「楊頭段拓寬工程」同步推動，以提升整體改善效益。
湖口鄉長吳淑君強調，現有的湖口交流道鄰近新竹產業園區，目前尚有6大開發案正在規畫及進駐。未來將進一步推升通勤與物流車流，新增交流道刻不容緩。
工務處長戴志君表示，新增交流道不僅可改善交通，也影響未來10到20年的產業布局與城鄉發展。工務處已同步啟動相關道路改善，包括竹11、竹11-1拓寬等可行性規畫，並將爭取中央補助。後續將與中央密切合作，協助鄉公所完成技術修正，確保規畫兼顧安全與工程可行性，力求在正式審議中一次通過。
新竹縣長楊文科表示，本案仍需湖口鄉公所持續配合修正，由高公局進行最終技術把關。縣府將以「一次到位」為目標全力爭取中央支持，力拚在正式大會上一次審議通過，為湖口取得關鍵交通建設，讓鄉民能及早看到具體的交通改善。
