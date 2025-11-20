竹縣敬老卡今起可租借球場 鼓勵長輩越動越健康

為鼓勵長輩走出戶外、促進健康交流，新竹縣政府宣布今天起，敬老卡點數再升級開放使用竹北國民運動中心及竹東全民運動館球場租借，每人每小時最高可折抵100點，並可同時多人使用租借，歡迎長輩們相約打球、動出活力。

縣長楊文科表示，敬老卡自民國100年開辦以來，縣府持續擴大服務範圍，提供長者更多元、便利的使用選擇，除可補助搭乘公車、國道客運、計程車及台鐵外，今年初已擴大敬老卡可使用於竹北國民運動中心健身房及游泳池，深受長輩喜愛。此次再開放球場租借折抵點數，讓長輩能以更優惠的方式使用運動設施，達到「天天運動 健康加分」的目標。

社會處說明，本次新增開放的使用範圍為竹北國民運動中心及竹東全民運動館之球場設施，長輩可使用敬老卡點數折抵租借費用，每人每小時最高可折抵100點，另敬老卡點數亦可於竹北國民運動中心非公益時段使用健身房(每小時扣25點)、游泳池(每次扣60點)，如點數不足，差額可由卡片內自費錢包或現金補齊。敬老卡服務對象為65歲以上長者及55歲以上原住民，提醒符合資格的縣民踴躍申辦、多加利用。