震盪車進桃科 震測研究碳封存

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
中央大學研究團隊出動2輛震盪震源車檢測地表下的岩層結構狀況。記者鄭國樑／攝影
中央大學教授顏宏元和中大團隊執行國科會碳封存「震測」研究計畫，獲桃市府核准進駐桃園科技工業園區測試，2輛震盪震源車近日駛入桃科作業，團隊並在觀音沿海布設500顆地震儀收集數據。民代認同政策方向，但也提醒資訊應透明，並規畫教育館供民眾了解。

桃園環保局指出，減碳技術研究不能在法規制度不明及民眾不知情時草率推動，若有需要，將從旁協助研究團隊讓更多民眾了解碳封存議題，有效解答民眾疑慮。針對大規模碳捕捉後封存技術涉及環境影響，環境部預計明年將公布碳封存管理專法，環保局會依循專法辦理。

顏宏元說，碳封存計畫由經濟部能源署主導，中央大學為國科會補助研究計畫執行者，過去已花5年多的時間做震測研究，並收集其他國家的研究成果，實務顯示設備收集碳以後轉換成像「汽泡水」的樣態概念，再藉由管線從注入井打入地下，並在地表設有監測井，可全天監測有無外洩。

顏宏元也提到，依據相關數據顯示，地層因此碳封存受影響的震度最大到2.9級，這對地震頻繁的台灣而言影響低且安全，中大過去的研究也顯示，觀音地區地表下方約1300公尺的頁岩、砂岩地層穩定，且當地大潭電廠、觀音工業區與桃科等區域碳排量高，適合規畫碳封存場域。

中大團隊目前在桃科永續館周邊運作震盪震源車，主要利用震波收集地層下方1千多公尺的頁岩完整數據，了解有無裂痕，館內還有相關解說模型，模擬碳收集後如何穿越頁岩層打入砂岩層。

觀音區議員吳進昌說，觀音工業區碳排量大，期許相關研究計畫，能為碳封存找到好方法，解決觀音區高排碳的問題。

市議員黃家齊在中大攻讀研究所時也參與碳封存研究，他與吳進昌都建議永續館能規畫教育場所，讓民眾能更了解碳封存，強化與民意溝通互動。

