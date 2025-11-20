聽新聞
0:00 / 0:00

防高溫職災 竹市挨批缺裝備補助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市夏季氣溫動輒破35度，甚至在10月仍出現36度高溫黃色燈號，市議員鄭美娟昨質詢要求市府重視勞工熱傷害議題，提供相關補助與裝備。圖／竹市府提供
新竹市夏季氣溫動輒破35度，甚至在10月仍出現36度高溫黃色燈號，市議員鄭美娟昨質詢要求市府重視勞工熱傷害議題，提供相關補助與裝備。圖／竹市府提供

近年極端高溫成常態，據勞動部統計，近5年高溫戶外作業死亡職災約10件。新竹市議員鄭美娟昨質詢直指熱危害職業風險高，中央有風扇衣等補助，新北也有補助方案，竹市卻欠缺政策支持。代理市長邱臣遠說，市府自有工班將於明年添購風扇衣、涼感衣與冰背心。

鄭美娟說，工地勞工、清潔隊員、園藝綠美化、公務維修與外包工班等，是在高溫環境中最直接承受風險的一群，但目前新竹市仍無任何降溫裝備相關補助。她認為，高溫作業風險不該由勞工獨自承擔，市府應盡速研議相關方案，並強化高溫作業防護的宣導與安全意識。

鄭美娟也提到，尤其市府明年財源增加後，應積極處理更多過去未被注意的施政細節，務必重視戶外勞工的防暑需求。

邱臣遠答詢說。明年度預算編有相關經費，將替市府工務處自有工班採購防暑裝備，包含添購風扇衣、涼感衣與冰背心，並請勞工處要求外包廠商盡量添購同類裝備，同時加強提醒雇主強化戶外作業的熱危害防護措施，確保勞工健康安全。

至於是否規畫補助方案，邱臣遠回應，市府會後將進一步討論，評估是否透過誘因，鼓勵業者加強購置，讓更多戶外工作者能受惠。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

刷敬老愛心卡延長行人綠燈 竹市擬視成效擴大辦理

高溫職災上升他縣市已補助 市議員鄭美娟批竹市仍無降溫機制

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

新竹棒球場修繕進度引熱議 竹市朝野看法不一

相關新聞

玩真的！桃園市府出手整頓南門市場亂象 占道物一律丟掉明天繼續

桃園南門市場大火燒出違法攤商占用騎樓與道路亂象，市府近日緊鑼密鼓重建市場，今天開始整頓道路環境，民眾物品只要占用道路，一...

震盪車進桃科 震測研究碳封存

中央大學教授顏宏元和中大團隊執行國科會碳封存「震測」研究計畫，獲桃市府核准進駐桃園科技工業園區測試，2輛震盪震源車近日駛...

防高溫職災 竹市挨批缺裝備補助

近年極端高溫成常態，據勞動部統計，近5年高溫戶外作業死亡職災約10件。新竹市議員鄭美娟昨質詢直指熱危害職業風險高，中央有...

普發現金威力大！桃園「百倍奉還」上線一周 登錄金額近億元

響應全民普發1萬，桃市府推出「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園市登記店家消費100元以上，並至活動網站登錄發票，就有機會抽...

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

交通部預計明年首季修法，開放雙層巴士上國道。桃園市長張善政今在市政會議表示，雙層巴士對紓解桃園通勤有重大意義，市府將規畫...

桃園定時定點收運垃圾難推廣 10行政區掛零

環境部自2021年推定時定點收垃圾，補助各地政府試辦。桃園收運點今年2月不足50處，現在已經增加到77處，但民代發現站點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。