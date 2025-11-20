防高溫職災 竹市挨批缺裝備補助

近年極端高溫成常態，據勞動部統計，近5年高溫戶外作業死亡職災約10件。新竹市議員鄭美娟昨質詢直指熱危害職業風險高，中央有風扇衣等補助，新北也有補助方案，竹市卻欠缺政策支持。代理市長邱臣遠說，市府自有工班將於明年添購風扇衣、涼感衣與冰背心。

鄭美娟說，工地勞工、清潔隊員、園藝綠美化、公務維修與外包工班等，是在高溫環境中最直接承受風險的一群，但目前新竹市仍無任何降溫裝備相關補助。她認為，高溫作業風險不該由勞工獨自承擔，市府應盡速研議相關方案，並強化高溫作業防護的宣導與安全意識。

鄭美娟也提到，尤其市府明年財源增加後，應積極處理更多過去未被注意的施政細節，務必重視戶外勞工的防暑需求。

邱臣遠答詢說。明年度預算編有相關經費，將替市府工務處自有工班採購防暑裝備，包含添購風扇衣、涼感衣與冰背心，並請勞工處要求外包廠商盡量添購同類裝備，同時加強提醒雇主強化戶外作業的熱危害防護措施，確保勞工健康安全。

至於是否規畫補助方案，邱臣遠回應，市府會後將進一步討論，評估是否透過誘因，鼓勵業者加強購置，讓更多戶外工作者能受惠。