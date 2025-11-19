聽新聞
玩真的！桃園市府出手整頓南門市場亂象 占道物一律丟掉明天繼續
桃園南門市場大火燒出違法攤商占用騎樓與道路亂象，市府近日緊鑼密鼓重建市場，今天開始整頓道路環境，民眾物品只要占用道路，一律當廢棄物移除，首日成果達2.7噸垃圾，另開出17張違停罰單。經發局表示，明天持續整頓，範圍將擴及三民路。
傳統市場內、外攤商界線不明問題已久，違規擺攤更是造成交通堵塞，多名民代在議會疾呼市府趁此次大火帶給人民的省思整頓，還給民眾乾淨市容，而市府也以行動回應，首波目標南門市場周邊南華街、文化街和三民路長期違規占用道路的攤販。
經發局表示，市府聯合稽查小組近日已提醒業者自行移除占用道路、妨礙交通的物品，17日也會同里長宣告周知，即日起不再勸導，凡是超出道路水溝蓋以外、占用道路範圍的障礙物，一律視為廢棄物，由環管處協助清運，民眾車輛為依規定停放，由警方開單告發。
經發局統計，今天移除的廢棄物包括花盆、花台、輪胎、水泥塊和紐澤西護欄，數量難以估計，但總重達2.7噸，而警方則開出17張違停罰單，整頓行動明天將持續下去。
