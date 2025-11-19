高公局評估設湖口第二交流道 竹縣府調整計畫送審

交通部高公局今天辦國道1號湖口增設交流道評估會議，立委徐欣瑩說，楊梅湖口交流道相距14公里，盼增設第二交流道改善銜接；竹縣府說，將調整計畫並補正送審，盼盡快獲核定。

交通部高速公路局今天舉辦「國道1號湖口路段增設交流道可行性評估」初核會議，徐欣瑩、新竹縣政府工務處長戴志君、交通旅遊處長陳盈州、湖口鄉長吳淑君等人參加。

徐欣瑩會中表示，湖口鄉與新豐鄉、竹北市人口持續增加，交通需求高，而現有的湖口交流道尖峰時段，匝道回堵情況嚴重，已超出原有設計容量。

她說，國道1號交流道之間的平均間距約5至8公里，其中在中壢區內壢與中壢交流道僅5公里、楊梅區幼獅與楊梅交流道更僅2公里，但現有的「楊梅—湖口」交流道間卻距達14公里，面對湖口人口不斷增加，有增設第二交流道的必要性。

徐欣瑩指出，目前提案增設的湖口第二交流道（77K+700），距前後的楊梅及湖口交流道分別為8及6公里，更符合民眾通行需求。

陳盈州現場表示，既有湖口交流道已持續執行多項改善計畫，包括調整號誌、竹9線等瓶頸路段等，但交通量已遠超過地方道路能負荷，需新增交流道分流以改善。

審查會議中，專家學者及交通部相關單位提出技術與規劃改善意見，新竹縣政府會中表示，將依建議調整可行性評估內容，並加速補正以提送高公局審議，盼盡快獲核定。