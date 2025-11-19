綠議員批新竹市YouBike站建置緩慢 明年要增50站效率讓人擔心

新竹市政府原訂今年建置10處YouBike站點，不過市議員劉康彥指出，再過1個多月就要跨年，但截至目前全市僅完成4處，市議員曾資程則質疑，明年市府一口氣要新增50站，但此種執行效率讓人擔心。市府回應，年底前會全數完成。

新竹市議會進入總質詢，民進黨團針對新增YouBike的行政效率提出質疑。市議員劉康彥說，距離年底只剩30幾個工作天，剩餘未建置的6站，據代理市長邱臣遠答詢竟「尚在評估」，邱雖強調「年底前」一定會完成，但劉康彥批評非常不負責，根本是行政怠惰，犧牲市民使用綠色運具的權益。

劉康彥更指，遲未設置的原因竟是代理市長邱臣遠遲未選址，今年的預算，議會在2024年底就審查通過並交付市府執行，何時完成點位評估、何時進場建置，應設定明確時間表，他無法接受拖到最後一個月才倉促設置。

劉康彥強調，南寮六聯里截至目前僅舊港橋下、南寮溫水游泳池兩站，都不是在人口密集的住宅區、交通節點或機關學校，南寮人已期盼YouBike相當久的時間，他多次建議設站位置，卻被市府的行政怠惰、個人的選擇困難耽擱，除要求市府年底前盡速設置，交通處須在本會期提出明年建置YouBike的期程規畫及設站清單。