快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

刷敬老愛心卡延長行人綠燈 竹市擬視成效擴大辦理

中央社／ 新竹市19日電

新竹市府今年7月於中央路與文化街口試辦「敬老愛心號誌」，市民持敬老卡或愛心卡，在號誌下方感應處「嗶」一下即可延長綠燈時間，市府指出，實施至今每天都有民眾使用，將視成效評估擴大辦理。

新竹市透過文字向中央社表示，竹市65歲以上長者占比達15.7%，為打造友善通行環境，市府參考新加坡經驗，克服票證與交控系統整合技術，推出這項智慧交通服務。

市府指出，該設施選定鄰近醫療院所的護城河綠帶路口，搭配放大型行人號誌及行人專用時相，長輩或身障者只需持敬老卡、愛心卡，在號誌機「嗶」一下，下個週期綠燈即會延長，提升過馬路的從容度與安全性。

針對試辦3個月來成效，竹市府交通處向中央社記者指出，依據附近醫院營運時段觀察，每天均有民眾刷卡使用，數據持續蒐集中。由於試辦路口路幅約15公尺，目前並未接獲民眾反映延長10秒不足的情形。

交通處表示，這項全國首創措施目前仍屬試辦階段，尚未擴及其他路口，將持續與周邊醫療院所合作加強宣導，滾動式檢討實際使用情形與車流影響，若成效良好，將評估擴大至其他適合路口，落實人本交通目標。

愛心 新竹 中央社
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高溫職災上升他縣市已補助 市議員鄭美娟批竹市仍無降溫機制

嗶一下能多走10秒！竹市馬路新設「神祕裝置」 網驚呼：全台快跟上

反對財政部版財劃法 竹市府：獲配財源大減、衝擊施政

斥資近5千萬竹市海山漁港直銷站 議員批招商流標、迄今未啟用

相關新聞

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

交通部預計明年首季修法，開放雙層巴士上國道。桃園市長張善政今在市政會議表示，雙層巴士對紓解桃園通勤有重大意義，市府將規畫...

207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智

苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近剃光頭修剪，部分民眾投訴粗暴難看，公所強調見仁見智，選擇冬天樹木生長較慢一次...

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質...

普發現金威力大！桃園「百倍奉還」上線一周 登錄金額近億元

響應全民普發1萬，桃市府推出「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園市登記店家消費100元以上，並至活動網站登錄發票，就有機會抽...

桃園定時定點收運垃圾難推廣 10行政區掛零

環境部自2021年推定時定點收垃圾，補助各地政府試辦。桃園收運點今年2月不足50處，現在已經增加到77處，但民代發現站點...

入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。