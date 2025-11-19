刷敬老愛心卡延長行人綠燈 竹市擬視成效擴大辦理
新竹市府今年7月於中央路與文化街口試辦「敬老愛心號誌」，市民持敬老卡或愛心卡，在號誌下方感應處「嗶」一下即可延長綠燈時間，市府指出，實施至今每天都有民眾使用，將視成效評估擴大辦理。
新竹市透過文字向中央社表示，竹市65歲以上長者占比達15.7%，為打造友善通行環境，市府參考新加坡經驗，克服票證與交控系統整合技術，推出這項智慧交通服務。
市府指出，該設施選定鄰近醫療院所的護城河綠帶路口，搭配放大型行人號誌及行人專用時相，長輩或身障者只需持敬老卡、愛心卡，在號誌機「嗶」一下，下個週期綠燈即會延長，提升過馬路的從容度與安全性。
針對試辦3個月來成效，竹市府交通處向中央社記者指出，依據附近醫院營運時段觀察，每天均有民眾刷卡使用，數據持續蒐集中。由於試辦路口路幅約15公尺，目前並未接獲民眾反映延長10秒不足的情形。
交通處表示，這項全國首創措施目前仍屬試辦階段，尚未擴及其他路口，將持續與周邊醫療院所合作加強宣導，滾動式檢討實際使用情形與車流影響，若成效良好，將評估擴大至其他適合路口，落實人本交通目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言