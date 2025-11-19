普發現金威力大！桃園「百倍奉還」上線一周 登錄金額近億元

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
響應全民普發1萬，桃市府推出「桃園百倍奉還」活動，市長張善政說，活動上線僅1周，已有超過3萬6千人上網登錄發票，累積近億元消費金額。圖／桃園市經發局提供
響應全民普發1萬，桃市府推出「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園市登記店家消費100元以上，並至活動網站登錄發票，就有機會抽中最高100萬元。市長張善政今在市政會議表示，活動上線僅1周，已有超過3萬6千人上網登錄發票，累積近億元消費金額，顯示確實帶動桃園庶民經濟發展。

張善政表示，活動目前登錄發票的消費金額已突破1億元，數字相當可觀，雖然部分金額可能是原本就會產生的消費，但相信有很大一部分是民眾領到1萬元現金後新增的消費，例如天氣轉冷後去吃火鍋等餐飲消費，達到刺激消費的效果。

張善政說，統計資料顯示，近9成的登錄消費金額都在1000元以下，主要消費類型集中在餐飲、民生用品、小額零售及家庭周末逛街等項目，消費地點則以桃園市區和中壢兩大商圈為主，顯示活動確實帶動消費動能。

張善政表示，市府同仁領到普發現金後，可以多考慮趁機會帶家人外出消費，既能增進家庭感情，同時讓桃園商家享受經濟發展紅利，也呼籲市民在年底活動結束前，繼續鼓勵親友到桃園消費，共同支持在地商家發展，活動將持續到今年12月31日。

經發局表示，活動包括四大獎項，「天天抽」是每天抽出現金1萬元1名，共50次；「周周抽」每周抽出現金5萬元1名，共8次；「月月抽」再加碼10萬元現金2名；最終壓軸「萬倍奉還」將抽出現金100萬元得獎者1名。

經發局說，為確保公平性，每人在各類獎項中僅能獲獎一次；參與活動的消費地點限定在桃園市合法設立登記的商家，須能開立發票且稅籍登記在桃園市；民眾只要依照網站規定完成會員註冊，即可開始登錄消費發票。

