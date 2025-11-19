雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
交通部預計明年開放雙層巴士上國道，桃園市長張善政表示，市府將規畫6條以上路線優先投入，也盼勞動部盡快考慮開放僑生擔任駕駛，解決業界人力短缺問題。記者朱冠諭／攝影
交通部預計明年開放雙層巴士上國道，桃園市長張善政表示，市府將規畫6條以上路線優先投入，也盼勞動部盡快考慮開放僑生擔任駕駛，解決業界人力短缺問題。記者朱冠諭／攝影

交通部預計明年首季修法，開放雙層巴士上國道。桃園市長張善政今在市政會議表示，雙層巴士對紓解桃園通勤有重大意義，市府將規畫6條以上路線優先投入，也盼勞動部盡快考慮開放僑生擔任駕駛，解決業界人力短缺問題。

張善政表示，桃市府2023年就向交通部建議開放雙層巴士行駛高快速道路，經兩年持續溝通，交通部今年3月和7月兩次召開會議討論可行性與法規草案內容，終於在本月13日正式進行法規預告，目標明年第一季完成修法，是國內公共運輸的重要里程碑。

張善政表示，據規畫，雙層巴士行駛高速公路時將採全座位設計，每輛車樓上樓下共可容納60名乘客，相較於現有公車約40個座位，運能提升約50%，在相同車輛和駕駛條件下，運能可大幅增加50%。

張善政說，交通局將規畫優先實施路線，包括國道客運9023（桃園-劍潭）、9005（桃園-內湖），以及市區客運709（平鎮-龍潭-永寧）、710（大溪-永寧）、713和715（八德-永寧）等，其中，龍潭議員近日反映，709路線乘客下班時間在永寧捷運站等車，常需等20分鐘以上，預期雙層巴士投入後將大幅改善。

張善政指出，由於雙層巴士單價較高，市府將協助客運業者爭取交通部補助，並與台北市、新北市合作向中央提案；除推動雙層巴士政策外，也希望勞動部盡快考慮開放僑生擔任駕駛，解決業界人力短缺問題，逐步打通公共運輸各項瓶頸。

雙層巴士 張善政
