快訊

懶人包／Gemini 3超強AI現在可用！看Mail規畫旅行 1鍵啟用、免費使用額度曝

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

桃園定時定點收運垃圾難推廣 10行政區掛零

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園縣有77處定點定時收運垃圾，但民代發現地點集中在大園、平鎮和八德等地，其他10個行政區掛零，質疑推廣成效失衡。記者陳俊智／攝影
桃園縣有77處定點定時收運垃圾，但民代發現地點集中在大園、平鎮和八德等地，其他10個行政區掛零，質疑推廣成效失衡。記者陳俊智／攝影

環境部自2021年推定時定點收垃圾，補助各地政府試辦。桃園收運點今年2月不足50處，現在已經增加到77處，但民代發現站點集中在大園、平鎮和八德，其他10個行政區掛零，質疑市府規畫設計，並建議垃圾車沿線收集增加定點停留，提升成效；桃園副市長蘇俊賓表示，已有專案在蒐集分析數據，將視結果推動。

桃園市議員楊家俍指出，垃圾沿線收集容易有「車子開太快、長輩跟不上」情況，追趕恐生意外，垃圾車在狹窄巷弄緩慢行駛也容易造成後方車流回堵，而定時定點收運垃圾不僅能避免「人追車」情況，也能提升道路順暢，值得推廣。

楊家俍表示，桃園定時定點收垃圾推廣成效雖然半年內有顯著提升，但僅止在3個行政區，大園70處集中在青埔，平鎮5處為機關學校，八德2處社區，其他地區掛零，落差太大。定時定點不一定要垃圾車在特定位置長時間停留收置垃圾，沿線收運在重要路口或人口密集處拉長停留時間也定時定點型態之一，建請市府研擬可行性。

桃園副市長蘇俊賓認同沿線收運拉長停留時間概念，指環保局與交通局已有專案在蒐集各地交通路況與垃圾收運情況，將以具體數據評估適合推動定時定點或維持沿線收運。

環保局長顏己喨解釋，環境部推廣的定時定點收垃圾是車輛開到指定位置停留數分鐘到數十分鐘，供方圓500公尺的居民倒垃圾，與桃園目前垃圾車開進大街小巷暫停數十秒到1分鐘供人倒垃圾有所不同。

顏己喨表示，桃園垃圾沿線收運已久，民眾習慣下樓就能倒垃圾，又怕定時定點影響重要道路交通，所以不太願意改變現在的模式。定時定點在新興生活圈推動比較順利，未來將尋覓其他合適地點推廣，同時加強垃圾車即時定位的精準度，減少民眾等待時間。

桃園 垃圾車 環保局長
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

駁斥財劃法會議沒公式就要地方背書 葉澤山：台南支持行政院版

燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓批：沒公式就要求地方背書

詐欺犯罪防治條例修正 桃園副市長蘇俊賓：加強平台管理

相關新聞

207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智

苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近剃光頭修剪，部分民眾投訴粗暴難看，公所強調見仁見智，選擇冬天樹木生長較慢一次...

4月大女嬰窒息亡托嬰中心停業後就變更名稱？竹市府：非原托嬰中心

新竹市五星級托嬰中心「愛格樂國際音樂托嬰中心慈雲校」，疑疏於照護讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救於...

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質...

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

交通部預計明年首季修法，開放雙層巴士上國道。桃園市長張善政今在市政會議表示，雙層巴士對紓解桃園通勤有重大意義，市府將規畫...

桃園定時定點收運垃圾難推廣 10行政區掛零

環境部自2021年推定時定點收垃圾，補助各地政府試辦。桃園收運點今年2月不足50處，現在已經增加到77處，但民代發現站點...

入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。