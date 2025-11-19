桃園定時定點收運垃圾難推廣 10行政區掛零

環境部自2021年推定時定點收垃圾，補助各地政府試辦。桃園收運點今年2月不足50處，現在已經增加到77處，但民代發現站點集中在大園、平鎮和八德，其他10個行政區掛零，質疑市府規畫設計，並建議垃圾車沿線收集增加定點停留，提升成效；桃園副市長蘇俊賓表示，已有專案在蒐集分析數據，將視結果推動。

桃園市議員楊家俍指出，垃圾沿線收集容易有「車子開太快、長輩跟不上」情況，追趕恐生意外，垃圾車在狹窄巷弄緩慢行駛也容易造成後方車流回堵，而定時定點收運垃圾不僅能避免「人追車」情況，也能提升道路順暢，值得推廣。

楊家俍表示，桃園定時定點收垃圾推廣成效雖然半年內有顯著提升，但僅止在3個行政區，大園70處集中在青埔，平鎮5處為機關學校，八德2處社區，其他地區掛零，落差太大。定時定點不一定要垃圾車在特定位置長時間停留收置垃圾，沿線收運在重要路口或人口密集處拉長停留時間也定時定點型態之一，建請市府研擬可行性。

桃園副市長蘇俊賓認同沿線收運拉長停留時間概念，指環保局與交通局已有專案在蒐集各地交通路況與垃圾收運情況，將以具體數據評估適合推動定時定點或維持沿線收運。

環保局長顏己喨解釋，環境部推廣的定時定點收垃圾是車輛開到指定位置停留數分鐘到數十分鐘，供方圓500公尺的居民倒垃圾，與桃園目前垃圾車開進大街小巷暫停數十秒到1分鐘供人倒垃圾有所不同。

顏己喨表示，桃園垃圾沿線收運已久，民眾習慣下樓就能倒垃圾，又怕定時定點影響重要道路交通，所以不太願意改變現在的模式。定時定點在新興生活圈推動比較順利，未來將尋覓其他合適地點推廣，同時加強垃圾車即時定位的精準度，減少民眾等待時間。