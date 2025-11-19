聽新聞
0:00 / 0:00
207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智
苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近剃光頭修剪，部分民眾投訴粗暴難看，公所強調見仁見智，選擇冬天樹木生長較慢一次性修剪，盡量減少傷害。
苗栗市「停一」在市區，環忠孝路、民族路、北安街、自治路種植207棵細葉欖仁，及台灣欒樹等行道樹，市公所今天全部完成修剪，但民眾迭有反映，一片光禿禿難看，也影響遮蔭、擋太陽，質疑修剪粗暴，也可能造成死亡。
民眾迭有反映，市公所指出，「停一」細葉欖仁修剪見仁見智，當初種樹時，考量樹高、生長速度及照顧等問題，因此種植細葉欖仁，每年冬天都會例行性修剪，也有支持意見。
市公所表示，細葉欖仁冬天生長速度較為緩慢，修剪可以減少消耗養分，並控制高度，避免過高造成危險，且冬天大量落葉，除了清掃費工外，葉子容易造成機車打滑、排水溝阻塞等問題，一次性修剪，民眾較不習慣，但很快明年春天就會逐漸長回來恢復綠蔭景觀。
苗栗縣政府交通工務處回應，市公所例行性修剪，縣府目前訂有苗栗縣行道樹修剪作業參考原則供參考，但並沒有罰則，縣府擬修正苗栗縣行道樹栽植管理條例直接入法，更具強制性，防止過度修剪行道樹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言