207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智

苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近剃光頭修剪，部分民眾投訴粗暴難看，公所強調見仁見智，選擇冬天樹木生長較慢一次性修剪，盡量減少傷害。

苗栗市「停一」在市區，環忠孝路、民族路、北安街、自治路種植207棵細葉欖仁，及台灣欒樹等行道樹，市公所今天全部完成修剪，但民眾迭有反映，一片光禿禿難看，也影響遮蔭、擋太陽，質疑修剪粗暴，也可能造成死亡。

民眾迭有反映，市公所指出，「停一」細葉欖仁修剪見仁見智，當初種樹時，考量樹高、生長速度及照顧等問題，因此種植細葉欖仁，每年冬天都會例行性修剪，也有支持意見。

市公所表示，細葉欖仁冬天生長速度較為緩慢，修剪可以減少消耗養分，並控制高度，避免過高造成危險，且冬天大量落葉，除了清掃費工外，葉子容易造成機車打滑、排水溝阻塞等問題，一次性修剪，民眾較不習慣，但很快明年春天就會逐漸長回來恢復綠蔭景觀。