207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近大規模修剪，民眾見仁見智。記者范榮達／攝影
苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近大規模修剪，民眾見仁見智。記者范榮達／攝影

苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近剃光頭修剪，部分民眾投訴粗暴難看，公所強調見仁見智，選擇冬天樹木生長較慢一次性修剪，盡量減少傷害。

苗栗市「停一」在市區，環忠孝路、民族路、北安街、自治路種植207棵細葉欖仁，及台灣欒樹等行道樹，市公所今天全部完成修剪，但民眾迭有反映，一片光禿禿難看，也影響遮蔭、擋太陽，質疑修剪粗暴，也可能造成死亡。

民眾迭有反映，市公所指出，「停一」細葉欖仁修剪見仁見智，當初種樹時，考量樹高、生長速度及照顧等問題，因此種植細葉欖仁，每年冬天都會例行性修剪，也有支持意見。

市公所表示，細葉欖仁冬天生長速度較為緩慢，修剪可以減少消耗養分，並控制高度，避免過高造成危險，且冬天大量落葉，除了清掃費工外，葉子容易造成機車打滑、排水溝阻塞等問題，一次性修剪，民眾較不習慣，但很快明年春天就會逐漸長回來恢復綠蔭景觀。

苗栗縣政府交通工務處回應，市公所例行性修剪，縣府目前訂有苗栗縣行道樹修剪作業參考原則供參考，但並沒有罰則，縣府擬修正苗栗縣行道樹栽植管理條例直接入法，更具強制性，防止過度修剪行道樹。

苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近大規模修剪，民眾見仁見智。記者范榮達／攝影
苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近大規模修剪，民眾見仁見智。記者范榮達／攝影

行道樹 苗栗縣 苗栗市
相關新聞

4月大女嬰窒息亡托嬰中心停業後就變更名稱？竹市府：非原托嬰中心

新竹市五星級托嬰中心「愛格樂國際音樂托嬰中心慈雲校」，疑疏於照護讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救於...

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質...

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

交通部預計明年首季修法，開放雙層巴士上國道。桃園市長張善政今在市政會議表示，雙層巴士對紓解桃園通勤有重大意義，市府將規畫...

桃園定時定點收運垃圾難推廣 10行政區掛零

環境部自2021年推定時定點收垃圾，補助各地政府試辦。桃園收運點今年2月不足50處，現在已經增加到77處，但民代發現站點...

入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能...

