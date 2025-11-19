入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能與消防單位配合，採取有效的應變措施，為長者生命安全建立堅實的防線。

大溪消防分隊選定一家長照中心演練，模擬病房電器火災，由長照中心啟動自衛消防編組，配合消防分隊搶救。消防分隊、小隊人員抵達現場後與負責人交接現場資訊，確認機構平面圖、起火點與受困住民位置，快速規畫搶救及場外救護後送動線。