入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪消防分隊演練長照中心救災，到現場立即做好進入救災動線規畫。記者鄭國樑／翻攝
入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能與消防單位配合，採取有效的應變措施，為長者生命安全建立堅實的防線。

大溪消防分隊選定一家長照中心演練，模擬病房電器火災，由長照中心啟動自衛消防編組，配合消防分隊搶救。消防分隊、小隊人員抵達現場後與負責人交接現場資訊，確認機構平面圖、起火點與受困住民位置，快速規畫搶救及場外救護後送動線。

大溪分隊表示，長照中心的住民屬避難弱勢族群，因行動不便，需透過場所員工的協助才能逃生，因此平時防火管理及自衛消防編組演練不能流於形式，落實演練可以讓消防人員與長照中心勘察場所及兵棋推演，找出機構風險因子擬定對策。模擬災害情境啟動後的各個環節，讓長照中心的員工熟悉救災，一旦面對突發狀況，才能降低人員財產損失。

消防人員與長照中心合作，演練災害現場救護長者撤離到安全的地方。記者鄭國樑／翻攝
長照 保暖 災害
