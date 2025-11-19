入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災
入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能與消防單位配合，採取有效的應變措施，為長者生命安全建立堅實的防線。
大溪消防分隊選定一家長照中心演練，模擬病房電器火災，由長照中心啟動自衛消防編組，配合消防分隊搶救。消防分隊、小隊人員抵達現場後與負責人交接現場資訊，確認機構平面圖、起火點與受困住民位置，快速規畫搶救及場外救護後送動線。
大溪分隊表示，長照中心的住民屬避難弱勢族群，因行動不便，需透過場所員工的協助才能逃生，因此平時防火管理及自衛消防編組演練不能流於形式，落實演練可以讓消防人員與長照中心勘察場所及兵棋推演，找出機構風險因子擬定對策。模擬災害情境啟動後的各個環節，讓長照中心的員工熟悉救災，一旦面對突發狀況，才能降低人員財產損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言