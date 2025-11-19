今年第三度開花！苗栗通霄馬家庄蒜香藤又陸續盛開

苗栗縣通霄鎮馬家庄的蒜香藤小徑，花期盛開時，紫色花團錦簇被形容超夢幻浪漫，前往賞花打卡拍照遊客，絡繹不絕；今年可能受到天候因素影響打亂花期，暑假期間竟也盛開，近日時序進入正常花期，已有約五成花苞盛開，這是今年第三度開花，相當少見。

位在通霄鎮楓樹里2鄰農路兩側栽植約有100多公尺長的蒜香藤，近年花期盛開之際，常吸引外地遊客前往賞花打卡拍照，還被網紅封為賞花秘境。因鄰近馬家庄，馬家庄盛名伴隨前總統馬英九卸任後，景點光環逐漸退去，近年蒜香藤花的賞花期，又帶起當地一波觀光話題。

攝影玩家張文煥指出，馬家庄蒜香藤每年花開兩次，分別在5、6月及10、11月間，但今年5月花期正值盛開時，卻遇上接連大雨，打亂民眾賞花興致，不過七月間又疑受氣候異常影響，二度開花，近來則是今年第三度花開，目前有約五成花苞盛開，喜愛踏青賞花民眾可不要錯過這難得的花況。