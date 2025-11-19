11月25日竹縣關西鎮、新埔鎮停水4小時 6741戶受影響

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣民注意！自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「2025年關西淨水場供電設備檢驗」，11月25日上午9時至下午13時止，共計4小時停水施工。圖／報系資料照

新竹縣民注意！自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「2025年關西淨水場供電設備檢驗」，11月25日上午9時至下午13時止，共計4小時停水施工，停水區域包括關西鎮、新埔鎮等，約6741戶受影響，請用戶請留意及提早儲水備用。

台灣自來水公司指出，第三區管理處竹北營運所為辦理「2025年關西淨水場供電設備檢驗」，新竹縣關西鎮全部地區（不含東平里）與新埔鎮內立里、寶石里、文山里（竹16線）等共計4小時停水施工。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。

停水 水公司 新竹
