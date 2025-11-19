聽新聞
0:00 / 0:00
11月25日竹縣關西鎮、新埔鎮停水4小時 6741戶受影響
新竹縣民注意！自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「2025年關西淨水場供電設備檢驗」，11月25日上午9時至下午13時止，共計4小時停水施工，停水區域包括關西鎮、新埔鎮等，約6741戶受影響，請用戶請留意及提早儲水備用。
台灣自來水公司指出，第三區管理處竹北營運所為辦理「2025年關西淨水場供電設備檢驗」，新竹縣關西鎮全部地區（不含東平里）與新埔鎮內立里、寶石里、文山里（竹16線）等共計4小時停水施工。
台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。
此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言