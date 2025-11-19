聽新聞
高溫職災上升他縣市已補助 市議員鄭美娟批竹市仍無降溫機制
近年極端高溫已成常態，新竹市夏季氣溫動輒突破35度，甚至在10月仍出現36度高溫黃色燈號。市議員鄭美娟要求市府重視勞工熱傷害議題，提供相關補助與裝備。市府表示，皆已編列預算因應。
新竹市議員鄭美娟在今天議會質詢時指出，據勞動部統計，近5年全台因高溫戶外作業導致的死亡職災約 10 件，顯示熱危害已是必須正視的職業風險。中央也已將風扇衣、水冷背心等納入補助項目，其他縣市如新北市更已啟動補助方案並計畫擴大規模。
鄭美娟表示，工地勞工、清潔隊員、園藝綠美化、公務維修與外包工班等等，是在高溫環境中最直接承受風險的一群，但目前新竹市仍無任何降溫裝備相關補助。
鄭美娟指出，新竹市同樣有上萬名戶外工作者，但至今仍缺乏相關政策支持，呼籲市府盡速研議降溫設備補助方案，並將高溫曝露的第一線工作者納入適用範圍，同時強化高溫作業防護的宣導與安全意識。
鄭美娟強調，高溫作業風險不應由勞工獨自承擔，市府應積極提出完善的高溫防護措施，確保基層勞工在夏季工作時的安全與健康。尤其市府財源增加後，應積極處理更多過去未被注意的施政細節，務必重視戶外勞工的防暑需求。
新竹市代理市長邱臣遠答詢，鄭美娟議員提出的3項訴求方向明確，市府已從兩個層次著手處理。第一部分，是市府工務處自有工班的防暑裝備採購，目前已在明年度預算中編列經費，將添購風扇衣、涼感衣與冰背心，相關作業已啟動。
第二部分，邱臣遠說，市府將請勞工處要求外包廠商盡量添購同類裝備，提升戶外工作人員的安全防護。同時也會再度提醒雇主強化戶外作業的熱危害防護措施，確保勞工健康安全；外送員的工作風險亦包含在市府要求的關注範圍內。
至於議員所提是否能規畫補助方案，邱臣遠回應，市府會後會進一步討論，評估是否透過誘因鼓勵業者加強購置，讓更多勞工能受惠。
