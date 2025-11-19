中央大學震盪車、500顆地震儀進桃科測碳封存 地方關注

中央大學教授顏宏元和中大團隊執行國科會碳封存（碳捕捉）「震測」研究計畫，在桃園市政府協助下，獲准進駐桃園科技工業園區測試，這周起兩輛震盪震源車駛入桃科以永續館為中心執行震測，同時在館後方到觀音海邊，布鍵500顆地震儀，預計一個月後完成數據收集，再進一步分析解讀。

中大團隊也在永續館一樓放置碳收集的程序模型與文字解說看板，可以清楚看見碳收集以後，穿過頁岩層打入沙岩層的方法，地表還有監測井，現場還放置頁岩、沙岩石塊，參觀者能自己倒水，一目了然頁岩不透水，沙岩吸收水分的特性。議員吳進昌、黃家齊要求市府與中央進一步配合，在這裡設置教育館，強化和民意溝通的管道，面對面解答觀音鄉親或其他人對碳封存的疑問。

兩輛震盪震源車是國科會過去補助中央大學、中正大學研究的車輛，這周起在桃科永續館周邊「龜速」，每間隔約30秒放出像汽車尬車的聲音，作用是利用震波收集地層下方1千多公尺 的頁岩完整數據，了解有無裂痕。

顏宏元說明，碳封存主導者是經濟部能源署，中央大學是執行國科會補助研究計畫，確認「封存先導示範場」預定地點底下地層的安全。過去已經花5年多的時間做震測研究，並收集其他國家的研究成果，實務顯示設備收集碳以後轉換成像「汽泡水」的樣態概念，收集以後送到儲存槽或池，藉由管線從注入井打入地下，打入前會確認沒有外洩的虞慮，而且地表設有監測井，可以全天監測有無外洩。

顏宏元表示，二氧化碳打入地層到了頁岩層下方的沙岩層，除了會被監控有無外洩，地層的變化也會被追蹤，了解地層平衡受影響的程度。目前全世界追蹤的數據顯示，地層因此受影響的震度最大到2.9級，這對地震頻繁的台灣而言影響低且安全，中大過去的研究也顯示，觀音地區地表下方約1300公尺的岩層穩定，加上工業區碳排量高，適合規畫碳封存場域。

顏宏元強調，觀音區的頁岩、沙岩地層穩定，而且包括大潭電廠，與觀音工業區、桃科本身都是碳排量高的工業區，適合規畫碳封存場域。中大團隊接下國科會的研究計畫，除了安排震湯震源車在永續館周邊實測地表下的頁岩層分布情形，也在永續館後方到觀音海邊100多平方公尺的範圍，布鍵500顆地震儀，接收地表下的震動資料，尤其是靠近海邊，過去做震測的計畫很少在這麼靠近海邊的位置裝地震儀，這些數據可以提供其他研究參考。

市議員吳進昌、黃家齊今天上午與顏宏元、中大團隊、環保局主管人員到永續館周邊了解國科會的研究計畫，吳進昌是觀音區在地議員，他表示火力發電一定會有碳排汙染問題，觀音區有台灣最大的天然氣發電廠，桃科包括環保科技團區也有許多焚化爐，再加上生質能中心（公有垃圾焚化爐）、觀音工業區碳排量大，中大過去就很認真協助地方執行空汙、碳排防製計畫，現在接下國科會的碳封存研究計畫，期許能為碳封存找到好方法，並由中央主導，無論設備或經費都要加速投入，解決觀音區高排碳的問題，也成為台灣最好的示範場域，提升國家競爭力。