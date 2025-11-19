快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

聽新聞
0:00 / 0:00

中央大學震盪車、500顆地震儀進桃科測碳封存 地方關注

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園科技工業園區永續館外觀。記者鄭國樑／攝影
桃園科技工業園區永續館外觀。記者鄭國樑／攝影

中央大學教授顏宏元和中大團隊執行國科會碳封存（碳捕捉）「震測」研究計畫，在桃園市政府協助下，獲准進駐桃園科技工業園區測試，這周起兩輛震盪震源車駛入桃科以永續館為中心執行震測，同時在館後方到觀音海邊，布鍵500顆地震儀，預計一個月後完成數據收集，再進一步分析解讀。

中大團隊也在永續館一樓放置碳收集的程序模型與文字解說看板，可以清楚看見碳收集以後，穿過頁岩層打入沙岩層的方法，地表還有監測井，現場還放置頁岩、沙岩石塊，參觀者能自己倒水，一目了然頁岩不透水，沙岩吸收水分的特性。議員吳進昌、黃家齊要求市府與中央進一步配合，在這裡設置教育館，強化和民意溝通的管道，面對面解答觀音鄉親或其他人對碳封存的疑問。

兩輛震盪震源車是國科會過去補助中央大學、中正大學研究的車輛，這周起在桃科永續館周邊「龜速」，每間隔約30秒放出像汽車尬車的聲音，作用是利用震波收集地層下方1千多公尺 的頁岩完整數據，了解有無裂痕。

顏宏元說明，碳封存主導者是經濟部能源署，中央大學是執行國科會補助研究計畫，確認「封存先導示範場」預定地點底下地層的安全。過去已經花5年多的時間做震測研究，並收集其他國家的研究成果，實務顯示設備收集碳以後轉換成像「汽泡水」的樣態概念，收集以後送到儲存槽或池，藉由管線從注入井打入地下，打入前會確認沒有外洩的虞慮，而且地表設有監測井，可以全天監測有無外洩。

顏宏元表示，二氧化碳打入地層到了頁岩層下方的沙岩層，除了會被監控有無外洩，地層的變化也會被追蹤，了解地層平衡受影響的程度。目前全世界追蹤的數據顯示，地層因此受影響的震度最大到2.9級，這對地震頻繁的台灣而言影響低且安全，中大過去的研究也顯示，觀音地區地表下方約1300公尺的岩層穩定，加上工業區碳排量高，適合規畫碳封存場域。

顏宏元強調，觀音區的頁岩、沙岩地層穩定，而且包括大潭電廠，與觀音工業區、桃科本身都是碳排量高的工業區，適合規畫碳封存場域。中大團隊接下國科會的研究計畫，除了安排震湯震源車在永續館周邊實測地表下的頁岩層分布情形，也在永續館後方到觀音海邊100多平方公尺的範圍，布鍵500顆地震儀，接收地表下的震動資料，尤其是靠近海邊，過去做震測的計畫很少在這麼靠近海邊的位置裝地震儀，這些數據可以提供其他研究參考。

市議員吳進昌、黃家齊今天上午與顏宏元、中大團隊、環保局主管人員到永續館周邊了解國科會的研究計畫，吳進昌是觀音區在地議員，他表示火力發電一定會有碳排汙染問題，觀音區有台灣最大的天然氣發電廠，桃科包括環保科技團區也有許多焚化爐，再加上生質能中心（公有垃圾焚化爐）、觀音工業區碳排量大，中大過去就很認真協助地方執行空汙、碳排防製計畫，現在接下國科會的碳封存研究計畫，期許能為碳封存找到好方法，並由中央主導，無論設備或經費都要加速投入，解決觀音區高排碳的問題，也成為台灣最好的示範場域，提升國家競爭力。

市議員黃家齊在中大攻讀研究所時也參與碳封存研究，他強調政府應該藉重中大在這方面的研究成果，並在永續館規畫教育場所，讓民眾到這裡參觀模型和現場，了解碳封存的方法，有效和地方民意溝通與互動。吳進昌表示會要求市府規畫教育場館，讓民眾更溝楚碳封存的目的，地方上一定有疑問和反對，政府就是持續溝通，不要關起門自己做。

議員吳進昌（右3）、黃家齊（左2）希望政府推動碳封存時，也能在永續館設置教育場館，作為和民眾溝通的管道之一。記者鄭國樑／攝影
議員吳進昌（右3）、黃家齊（左2）希望政府推動碳封存時，也能在永續館設置教育場館，作為和民眾溝通的管道之一。記者鄭國樑／攝影
顏宏元向議員說明這幾年測試研究碳封存的結果。記者鄭國樑／攝影
顏宏元向議員說明這幾年測試研究碳封存的結果。記者鄭國樑／攝影
震盪震源車把震波打入岩層，依據回傳的訊號判斷頁岩層是否有裂痕。記者鄭國樑／攝影
震盪震源車把震波打入岩層，依據回傳的訊號判斷頁岩層是否有裂痕。記者鄭國樑／攝影
中央大學把碳封存的過程做成模型，目前放在桃科永續館。記者鄭國樑／攝影
中央大學把碳封存的過程做成模型，目前放在桃科永續館。記者鄭國樑／攝影
中央大學使用兩輛震盪震源車檢測地表下的岩層結構狀況。記者鄭國樑／攝影
中央大學使用兩輛震盪震源車檢測地表下的岩層結構狀況。記者鄭國樑／攝影
中大在桃科永續館後方到海邊放置500顆地震儀。記者鄭國樑／攝影
中大在桃科永續館後方到海邊放置500顆地震儀。記者鄭國樑／攝影
議員吳進昌在永續館中大擺放的頁岩上倒水，顏宏元教授解釋頁岩不透水的特性。記者鄭國樑／攝影
議員吳進昌在永續館中大擺放的頁岩上倒水，顏宏元教授解釋頁岩不透水的特性。記者鄭國樑／攝影
中大教授顏宏元（舉手者）說明地震儀布建的情形。記者鄭國樑／攝影
中大教授顏宏元（舉手者）說明地震儀布建的情形。記者鄭國樑／攝影

觀音 碳排量 永續
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國科會核准興友科技、超數科技、潤譽科技進駐中科園區

學生搶試AI購物！7-11未來超商X-STORE 9進駐中央大學

國科會矽谷深化台美智慧機器人合作 強調人才鏈結

桃園活力健康愛觀音健走 副市長王明鉅：養成每日運動好習慣

相關新聞

207棵細葉欖仁全剃光頭民眾批評粗暴難看 苗栗市公所：見仁見智

苗栗市「停一」停車場四周207棵細葉欖仁最近剃光頭修剪，部分民眾投訴粗暴難看，公所強調見仁見智，選擇冬天樹木生長較慢一次...

4月大女嬰窒息亡托嬰中心停業後就變更名稱？竹市府：非原托嬰中心

新竹市五星級托嬰中心「愛格樂國際音樂托嬰中心慈雲校」，疑疏於照護讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救於...

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質...

入冬氣溫降電器氣頻繁用 桃園大溪消防助長照做好防災

入冬保暖電品使用頻繁，桃園市消防局第四大隊大溪分隊除了加強安檢長照中心，也協助業者做好自衛消任務編組與演練，確保危急時能...

今年第三度開花！苗栗通霄馬家庄蒜香藤又陸續盛開

苗栗縣通霄鎮馬家庄的蒜香藤小徑，花期盛開時，紫色花團錦簇被形容超夢幻浪漫，前往賞花打卡拍照遊客，絡繹不絕；今年可能受到天...

11月25日竹縣關西鎮、新埔鎮停水4小時 6741戶受影響

新竹縣民注意！自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「2025年關西淨水場供電設備檢驗」，11月25日上午9時至下午13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。