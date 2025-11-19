桃園「救護一路通」顯成效！地方籲擴大南區路段 明年擬納入聯新醫院

桃市府2023年啟動「救護一路通」計畫，目前於桃園區3家醫院周邊路段建置智慧號誌系統，平均節省任務時間92秒，提升8%急救成功率。民代指出，楊梅區等地多處道路壅塞，救護車常被迫繞行，希望能擴大推動至南區；消防局表示，預計明年規畫將聯新國際醫院納入，提升整體城市的救護量能。

為爭取救治傷患的黃金時間，市府消防局與交通局合作推動「救護一路通」計畫，自2023年底開始，在聖保祿醫院、部立桃園醫院及經國敏盛醫院等3家責任醫院周邊路段建置智慧號誌系統，透過電子圍籬技術優化救護車通行效率。

其中，聖保祿醫院是首個試辦點，市府在桃園區民族陸橋設置電子圍籬後，自去年1月至今年8月31日，系統共觸發2446次，觸發成功的平均任務時間為110秒，相較過去節省92秒，平均提升8%的急救成功率。

市議員鄭淑方指出，救災救護分秒必爭，每延誤一分鐘，病患存活率就可能下降7%至10%，但楊梅多處道路狹窄、壅塞，救護車常被迫繞行，拖延黃金救援時間，要求市府加速推動「救護救災一路通」智慧交通至全市，包括救護車接近時自動轉綠燈、119派遣與交通號誌同步、建立高風險路段AI綠燈走廊等，提高救災效率。

市長張善政表示，此案為智慧城市的重要示範，最早由聖保祿醫院率先導入並獲得國際肯定。未來市府將持續掌握各地號誌的配置狀況，除了持續擴大救護任務的配合外，也會研議將消防任務納入智慧系統，持續朝全面提升救護、救災效率的方向努力。

消防局長龔永信表示，目前已有聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院及敏盛綜合醫院3家醫療院所導入救護車交通號誌智慧變燈系統。消防局將持續與交通局合作擴大推動，預計於明年規畫將聯新國際醫院納入，提升整體城市的救護量能。

智慧城鄉發展委員會主委廖修武說明，消防局的救護與救災任務共分成救護車與消防車兩種，由於救護車行徑目標明確，多為直赴醫院，因此院區周邊導入自動化號誌切換較具可行性。相較之下，消防車任務可能因無法事前掌握失火地點，目的地不固定，智慧判斷的計算需求較高，市府將持續研議程式系統優化，評估拓展及優化智慧號誌。