4月大女嬰窒息亡托嬰中心停業後就變更名稱？竹市府：非原托嬰中心

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市議員楊玲宜於議會總質詢指出，意外發生後市府6月才宣布該托嬰中心勒令停業一年，8月就發現市府函准該托嬰中心變更名稱，9月1日更名為「樂悅生音樂藝術托嬰中心」，她不禁質疑市府有無縱容、包庇業者？記者王駿杰／翻攝
市議員楊玲宜於議會總質詢指出，意外發生後市府6月才宣布該托嬰中心勒令停業一年，8月就發現市府函准該托嬰中心變更名稱，9月1日更名為「樂悅生音樂藝術托嬰中心」，她不禁質疑市府有無縱容、包庇業者？記者王駿杰／翻攝

新竹市五星級托嬰中心「愛格樂國際音樂托嬰中心慈雲校」，疑疏於照護讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救於3月24日不治。市議員楊玲宜於議會總質詢指出，意外發生後，市府後續裁罰除了慢半拍，6月市府才宣布該托嬰中心勒令停業一年，8月就發現市府函准該托嬰中心變更名稱，9月1日更名為「樂悅生音樂藝術托嬰中心」，她不禁質疑市府有無縱容、包庇業者？

市府指出，相關指控與事實不符，今年3月11日原私立愛格樂國際音樂托嬰中心慈雲校發生幼兒意外事發後，市府即依「兒童及少年福利與權益保障法」完成調查與裁罰，並命該中心自今年6月1日起停辦一年，同時協助64名原收托於該中心之幼兒完成轉托事宜。安排轉托期間持續對該中心進行3次輔導與1次聯合稽查，以確保幼兒及家長的權益。

市府指出，原中心於4月30日正式向市府申請歇業，該址後續由另一業者承租，並依規定向市府提出立案申請，並於今年8月1日完成立案登記，市府並已於當月完成首次稽查，並陸續進行2次訪視輔導，相關托嬰中心資訊均公開於市府社會處官網「托育專區」，供家長查閱。

此外，議員於質詢時所提及的托嬰中心並非發生意外事件的原學校，該托嬰中心依「私立兒童及少年福利機構設立許可及管理辦法」第12條規定申請變更名稱為「奧樂森音樂藝術托嬰中心」，程序均合法合規。市府後續亦持續依程序進行稽查與訪視輔導，確保家長的托育權益不受影響。

市府重申，對於幼兒照顧與安全把關立場堅定，對於意外事件發生深感痛心，市府在托嬰中心的輔導與監督上絕無妥協或縱容，並將持續嚴格把關，全力守護新竹市幼兒的安全與權益。

楊玲宜說，愛格樂國際音樂托嬰中心慈雲校於3月11日發生意外，市府拖了兩周直到3月25日才召開會議，在重大的輿論壓力下終於進行第一次裁罰24萬元，但業者竟持續招生營業，而市府拖了一個月才公布業者的名稱與負責人姓名。

楊玲宜指出，市府6月1日完成調查與裁罰，勒令愛格樂國際音樂托嬰中心停辦一年。但是，8月12日市府就函准它變更名字，9月1日更名為「樂悅生音樂藝術托嬰中心」。讓她質疑市府護航業者、裁罰慢半拍、又核准業者變更托嬰中心名稱、規避停業裁罰。

托嬰 音樂 楊玲宜
相關新聞

4月大女嬰窒息亡托嬰中心停業後就變更名稱？竹市府：非原托嬰中心

新竹市五星級托嬰中心「愛格樂國際音樂托嬰中心慈雲校」，疑疏於照護讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救於...

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

新竹市政府局處分散各地，民眾洽公舟車勞頓，市府近期以6.2億經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，引來市議員吳旭豐質...

竹市府古蹟無法擴建 遷建市政大樓話題再起

新竹市「新竹州廳」為現存唯一國定古蹟市府辦公大樓，但受限古蹟無法擴建，多個局處分散在外，民代昨也質疑市府近期花6億元購置...

11/25竹縣關西鎮、新埔鎮停水4小時 6741戶受影響

新竹縣民注意！自來水公司第三區管理處竹北營運所為辦理「2025年關西淨水場供電設備檢驗」，11月25日上午9時至下午13...

中央大學震盪車、500顆地震儀進桃科測碳封存 地方關注

中央大學教授顏宏元和中大團隊執行國科會碳封存（碳捕捉）「震測」研究計畫，在桃園市政府協助下，獲准進駐桃園科技工業園區測試...

快儲水！桃園大園蘆竹這天停水11小時 3千戶受影響

配合桃園市捷運綠線工程建設，台灣自來水公司第二區管理處將於11月22日進行「大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）配合管線遷移工...

