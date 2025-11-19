快儲水！桃園大園蘆竹這天停水11小時 3千戶受影響

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣自來水公司第二區管理處將於11月22日進行「大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）配合管線遷移工程」，當日上午9時至晚間8時將實施停水作業，預計影響約3千戶用水。本報資料照
配合桃園市捷運綠線工程建設，台灣自來水公司第二區管理處將於11月22日進行「大園區坑菓路（幸福路至崁下橋）配合管線遷移工程」，當日上午9時至晚間8時將實施停水作業，預計影響約3千戶用水。

經發局表示，此次停水範圍包括桃園市蘆竹區的坑口里、山腳里、海湖里、濱海里，以及大園區的菓林里、竹圍里，另外新北市林口區的林口火力發電廠也在停水範圍內。停水時間為11月22日上午9時起至晚間8時，共計11小時。

經發局表示，將督促自來水公司盡速完工復水，降低民眾用水不便，為避免管線恢復供水後出現供水不穩定現象，應提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局也提醒，停水期間民眾務必關閉抽水機電源並慎防火警，否則恐導致馬達空轉過久，造成馬達損壞或火災，也容易使供水管網產生負壓吸入汙水，此外，建築物自來水進水口低於地面的用戶，停水期間應將總表前制水閥栓關閉，避免發生虹吸汙染，使用橡皮管接水時，也勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

