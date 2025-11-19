聽新聞
桃園第二行政園區選址 最快年底揭曉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園第二行政園區選址評估進入倒數階段，市府將在兩大整開區之間擇一。記者陳俊智／攝影
桃園升格直轄市後，人口持續成長，地方行政機關廳舍長期不敷使用，市府雖有意發展第二行政園區，但選址迄今8年未定，屢遭批評炒地皮，民代要求盡快公布；桃園市都發局長江南志昨說會在2個整體開發區之間做決定，市長張善政表示，最快年底宣布結果。

桃園第二行政園區討論多年，前市長鄭文燦任內就曾委外評估合適場址，選項最多達19處，遲無下文，現任市長張善政延續規畫並將業務從秘書處移到都發局，上任近3年也頻被民代關切選址。

市議員謝美英表示，市府許多局處分散在外，每月租金182萬元，洽公民眾更常常跑錯地點，非常不便民；市議員林政賢也說，張善政曾說今年決定選址，眼看就要進入12月，市府有必要說明。

面對議員多次質詢，張善政未曾透露選址拍板與否，僅強調「緊鑼密鼓進行中」或「還在跟都委會溝通」。

都發局長江南志說，桃園第二行政園區選址經篩選，剩下中路整開區與捷運綠線G12到G14整開區2擇1，這2處都位於桃園區且都是既有都市計畫變更案，地理位置各有優勢。然選址事涉桃園未來40、50年行政效率與民眾洽公便利性，尚在做最後評估。

不過，江南志也提及，目前可以確定的是，第二行政園區除了考量市府各局處使用空間需求，也將市議會納入規畫範圍，以提升整體行政效率。並強調大型公設開發對地方發展有很重要的定錨作用，除了考量現有周邊交通與條件外，未來對桃園市整體發展願景必須具備發展性。

