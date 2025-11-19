聽新聞
竹市府古蹟無法擴建 遷建市政大樓話題再起

聯合報／ 記者黃羿馨余采瀅／連線報導
新竹市政府大樓「新竹州廳」為現存唯一國定古蹟市府辦公大樓，議員昨質詢指出，局處分散在南寮、巨城、舊法院等處，民眾洽公舟車勞頓。記者黃羿馨／攝影
新竹市「新竹州廳」為現存唯一國定古蹟市府辦公大樓，但受限古蹟無法擴建，多個局處分散在外，民代昨也質疑市府近期花6億元購置工務處辦公廳舍，不符成本效益。市府回應，6億元涵蓋有償撥用與工程經費，未來將重新檢視新建市政大樓可能性。

另，國定古蹟「台中州廳」是昔日台中市政府，在前市長林佳龍任內，與文化部簽署意向書，推動台中州廳轉型為國美二館，不過市長盧秀燕上任後收回，2020年封館修復迄今。台中市文資處指出，一期主體建築2024年完工，二期景觀工程預計明年7月完工，台中市文化局將於8月進駐。

新竹市議員吳旭豐昨在議會質詢指出，市府行政空間不足與多個局處分散在南寮、巨城、舊法院等處，不僅民眾洽公不便，也加劇員工通勤時間成本。以台中、新北為例，打造新的行政中心可集中服務、提升效率，也能形塑城市新核心，呼籲竹市利用財劃法補助挹注，為市民長遠投資。

吳旭豐也提及，市府近期以6億元經費在東區世紀鑫城購置新的工務處辦公空間，但該建物原本並非為行政辦公規畫而建，導致追加裝修改造成本，市府應清楚說明購置理由、成本效益等。

竹市府財政處回應，世紀鑫城基地使用分區屬「科技產業專用區」，地方政府申請撥用應採「有償撥用」，撥用房地金額約3.2億元，加上空間裝修及相關設施共6.2億元。透過有償撥用可大幅縮短取得時程，有效解決目前空間不足問題，同時提升公有資產利用效率。

至於未來是否遷建市政大樓？代理市長邱臣遠說，市府過去曾辦相關可行性評估，但近年因園區蓬勃發展、人口持續移入等條件變化需要重新檢討。市府都發處指出，將以組織改造後的各局處人力來進行實質評估，提升辦公與服務效率。

